Finita l’era di champagne e NFT? Non sembrerebbe così. Magic Eden integra quelli di Bitcoin e case di moda di una certa rilevanza continuano ad emettere collezioni che sfruttano questa tecnologia. Ultimo in ordine temporale è Balmain, che oggi lancia una collezione di token non fungibili in numero limitato che …

L’articolo Ethereum: Balmain lancia i suoi NFT | Sneakers esclusive su… proviene da Criptovaluta.it®.

Ufficio Stampa