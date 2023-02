‘Eu só pedia pra Deus pra não deixar ele me matar’, diz mulher espancada enquanto praticava corrida em São Pedro

Vítima fazia treino de corrida com um grupo, mas acabou se afastando dos colegas e o desconhecido a abordou e agrediu. Mulher chegou a desmaiar. Mulher é agredida enquanto praticava corrida na zona rural de São Pedro

A mulher de 63 anos que ficou ferida após ser espancada por um desconhecido em São Pedro (SP) relatou os momentos de terror que viveu no último domingo (26). A vítima fazia um treino de corrida na zona rural com um grupo, quando se afastou por alguns instantes e foi abordada pelo criminoso.

Em entrevista à EPTV, afiliada TV Globo, a vítima, que preferiu não ser identificada, lamentou o crime. Ainda abalada pelo ocorrido, ela contou como tudo aconteceu.

“A gente estava correndo, eu tinha um treino de 14 quilômetros e tinha duas amigas que vinham atrás. Aí do nada apareceu o cara de bicicleta e começou a me atacar”, lembrou.

Segundo ela, o homem primeiro pediu uma informação sobre onde ficava um bairro. Ela disse que não sabia e o homem começou a se aproximar. “Dar murro na cabeça, me jogou no chão, apertou a garganta e a clavícula está quebrada.”

“Eu só pedia pra Deus pra não deixar ele me matar”, contou.

Ela conta que quando percebeu que o homem tinha ido embora, ela se levantou com dificuldade e conseguiu ligar para as amigas, que foram até o local para ajudá-la.

Uma das colegas, que também preferiu não ser identificada, conta que viu o homem correndo antes da vítima ligar. Outra mulher conta que ficou assustada quando encontrou a vítima ensanguentada.

“A hora que eu vi totalmente machucada, o cabelo com bastante sangue, tinha um corte na cabeça. O rosto dela estava com muitos hematomas, porque ele bateu muito nela, machucou muito. Ela estava totalmente abalada, nervosa”, contou.

Segurança

Moradores da região que fazem caminhadas com frequência no mesmo local reclamam da falta de segurança, principalmente depois de saberem do ocorrido.

A Prefeitura de São Pedro informou em nota que a Guarda Civil Municipal faz rondas na região rural e o patrulhamento será intensificado. A nota também cita que a cidade possui 600 câmeras de monitoramento.

“A região rural é bastante extensa e novas medidas estão sendo avaliadas, sempre com foco em melhorar a segurança para a população.”

O caso

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso aconteceu na Estrada Vicinal Silvio Anacleto dos Santos. A vítima relatou que caminhava com um grupo de mulheres, quando acabou ficando para trás.

Um homem então, ainda não identificado, apareceu de bicicleta e atacou a vítima. Ela foi atingida por vários socos e chutes e desmaiou. Quando despertou, o agressor já não estava mais no local e ela acionou o resgate.

A Polícia Militar encontrou depois uma bicicleta nas proximidades do local da agressão, mas o criminoso não foi encontrado.

A vítima foi atendida e vai passar por exame no Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como lesão corporal e vai ser investigado pela delegacia de São Pedro.

