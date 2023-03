Eucalipto cai, e galho atinge carro durante remoção de árvores no parque CLT, em Valinhos

Ninguém ficou ferido. Prefeitura diz que apura as circunstâncias do acidente para tomar as devidas providências. Árvore cai, e galho atinge carro em rodovia ao lado do parque CLT, em Valinhos

Parte de um eucalipto caiu, e um galho atingiu um carro durante trabalho de remoção de árvores realizado por equipes da prefeitura no Centro de Lazer do Trabalhador (CLT) Ayrton Senna, em Valinhos (SP), na tarde desta quinta-feira (30). Não há informações sobre feridos.

Em nota, a prefeitura afirmou que apura as circunstâncias do acidente para tomar as devidas providências. Veja abaixo a nota na íntegra.

Segundo apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, no local, uma máquina escavadeira teve um problema e bateu em um eucalipto que estava sendo cortado, o que provocou a queda do tronco sobre outra árvore e do galho, em cima de um carro que passava pela Rodovia Flávio de Carvalho.

Tronco de eucalipto caiu durante remoção de árvores no Centro de Lazer do Trabalhador, em Valinhos

Gustavo Biano/EPTV

Além disso, fios e postes de energia elétrica também foram atingidos. À reportagem, a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) disse que precisou interromper a energia no local, mas o serviço já foi restabelecido. Equipes farão a substituição dos postes atingidos.

A rodovia precisou ser interditada, e o trânsito ficou congestionado nos dois sentidos.

Galho atingiu carro que passava no local; motorista não ficou ferido

Gustavo Biano/EPTV

No último dia 11 de março, o parque reabriu parcialmente depois de passar dez dias fechado para a avaliação e remoção de árvores com risco de queda.

Na ocasião, a Secretaria de Serviços Públicos de Valinhos afirmou que alguns locais iriam continuar interditados para a continuidade dos trabalhos e que seriam liberadas apenas áreas que não apresentam riscos para os usuários do local.

Quedas de árvores em parques, inclusive com morte de criança e um homem neste verão, acenderam alerta para necessidade de vistoria em municípios da região, como Campinas.

O que diz a prefeitura?

“A Prefeitura de Valinhos lamenta profundamente a queda do tronco de um eucalipto na tarde desta quinta-feira (30), quando era realizada a remoção preventiva de árvores no Centro de Lazer do Trabalhador (CLT) Ayrton Senna da Silva.

Todas as circunstâncias do acidente já estão sendo apuradas para embasar a tomada de todas as providências e responsabilizações. Ninguém ficou ferido. Os prejuízos materiais estão sendo levantados. A Prefeitura de Valinhos reitera o seu compromisso de continuar zelando pela segurança da população.”

Vito Califano