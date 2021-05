EudraVigilance al 8 maggio 2021 elenca 10.570 morti e 405.259 danneggiati a seguito di vaccini COVID-19 sperimentali

Il database europeo delle segnalazioni di sospette reazioni ai farmaci è EudraVigilance, che tiene traccia anche delle segnalazioni di danneggiati e decessi a seguito dei “vaccini” COVID-19 sperimentali.

Ecco cosa afferma EudraVigilance sul proprio database: https://www.adrreports.eu/en/background.html

Questo sito Web è stato lanciato dall’Agenzia europea per i medicinali nel 2012 per fornire accesso pubblico alle segnalazioni di sospetti effetti collaterali (noti anche come sospette reazioni avverse ai farmaci). Questi rapporti vengono inviati elettronicamente a EudraVigilance dalle autorità nazionali di regolamentazione dei medicinali e dalle società farmaceutiche che detengono le autorizzazioni all’immissione in commercio (licenze) per i medicinali.

EudraVigilance è un sistema progettato per raccogliere segnalazioni di sospetti effetti collaterali. Questi rapporti vengono utilizzati per valutare i benefici e i rischi dei medicinali durante il loro sviluppo e per monitorare la loro sicurezza in seguito alla loro autorizzazione nello Spazio economico europeo (SEE). EudraVigilance è in uso da dicembre 2001.

Questo sito web è stato lanciato per conformarsi alla politica di accesso di EudraVigilance, sviluppata per migliorare la salute pubblica supportando il monitoraggio della sicurezza dei medicinali e per aumentare la trasparenza per le parti interessate, compreso il pubblico in generale.

Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali ha approvato per la prima volta la politica di accesso a EudraVigilance nel dicembre 2010. Una revisione è stata adottata dal consiglio nel dicembre 2015 sulla base della legislazione di farmacovigilanza del 2010. La politica mira a fornire alle parti interessate come le autorità nazionali di regolamentazione dei medicinali nello SEE, la Commissione europea, gli operatori sanitari, i pazienti e i consumatori, nonché l’industria farmaceutica e le organizzazioni di ricerca, l’accesso alle segnalazioni sui sospetti effetti collaterali.

La trasparenza è un principio guida chiave dell’Agenzia ed è fondamentale per creare fiducia nel processo di regolamentazione. Aumentando la trasparenza, l’Agenzia è in grado di affrontare meglio il crescente bisogno di accesso alle informazioni tra le parti interessate, compreso il pubblico in generale. (Fonte.)