Eugenio, Infermiere: chi è senza vaccino farebbe meglio a non andare in ferie.

Eugenio, Infermiere: Chi è senza il vaccino farebbe molto meglio a non andare in ferie. Si rischiano nuovi focolai nelle cittadine turistiche.

Eugenio, Infermiere, ci scrive la propria opinione rispetto alle ferie 2021.

“Cari AssoCareNews.it

sono sempre molto incuriosito nel leggere le opinioni dei colleghi da tutta italia, sia su facebook che sul vostro giornale.

Ho letto di un collega che scriveva che chi non ha il vaccino deve stare a casa.

Non posso che dirmi super d’accordo.

Chi è senza il vaccino farebbe molto meglio a non andare in ferie. Si rischiano nuovi focolai nelle località turistiche. Mare, montagna, campagna, lago: nessun posto è ancora sicuro purtroppo. Ma in special modo quei paesi dove ci sono assembramenti.

In alternativa si può sempre fare vacanze alternative, immersi nella natura e poco a contatto con gli altri. Non rischiamo la salute di una nazione per una scelta egoistica!

Grazie, mi farebbe piacere leggere i commenti di altri colleghi.

Eugenio D.”