euro-2020,-5-serie-sul-calcio-in-attesa-della-finale

Per prendervi una piccola pausa dai pronostici sul match Italia–Inghilterra, ecco alcuni titoli per scoprire le altre facce del gioco del pallone

La data è segnata sul calendario in modo indelebile: domenica 11 luglio alle ore 21, allo stadio Wembley di Londra, si gioca la finale degli Europei. L’Italia affronta l’Inghilterra, giunta per la prima volta al match conclusivo del torneo calcistico europeo. Da giorni si sprecano le teorie, le ipotesi, le tattiche e anche le gufate. Per provare a distrarci dalla tensione crescente e per ingannare l’attesa in queste ore che ci separano dalla fatidica partita, ecco alcune serie da vedere in streaming per rimanere sempre nel grande mondo del calcio, ma smettendo di pensare almeno per un attimo alla sorte dei nostri Azzurri.

1. Ted Lasso

Se non vi infastidisce una serie ambientata proprio in Inghilterra, Ted Lasso è sicuramente una delle produzioni più brillanti di quest’ultimo anno. La serie Apple Tv+, infatti, nasce dal genio comico di Bill Lawrence (già creatore dei cult Scrubs e Cougar Town) e vede come protagonista l’attore Jason Sudeikis (Saturday Night Live, Come ti ammazzo il capo) nei panni di un allenatore di football americano che viene ingaggiato all’improvviso dall’Afc Richmond, squadra di Premier League impegnata nella lotta per non retrocedere. Intrappolato in un’infilata di strategie incrociate, che in realtà lo vorrebbero veder fallire su tutti i fronti, il personaggio principale fonde ingenuità, ottimismo e un pizzico di incoscienza, il tutto con una grande dose di umorismo, a volte very british altre volte sfacciatamente americano. I più esperti, poi, rivedranno nei calciatori alcune versioni parodiche dei campioni veri, come Roy Kent che ricalca il capitano del Manchester United Roy Kane o Jamie Tartt che assomiglia moltissimo al chiacchieratissimo Cristiano Ronaldo. Il 23 luglio arriva la seconda stagione.

2. Speravo de morì prima

Finalmente anche la serialità italiana inizia a raccontare una delle passioni fondanti del nostro paese e lo fa partendo da uno di quei calciatori che hanno valicato i confini dello sport divenendo fenomeno di costume, celebrità, icona di un’intera città. Speravo de morì prima è la produzione originale di Sky, infatti, che racconta in chiave un po’ dramedy e un po’ biopic l’ultima stagione di Francesco Totti come capitano della Roma. Pietro Castellitto dà così un nuovo volto al campione, svelandone la carriera sportiva e la vita privata, in una sovrapposizione di piani, di toni e di generi che è davvero interessante. Non serve essere romanisti per apprezzare questa vicenda umanissima che va oltre i canoni della semplice agiografia. Di sicuro, una degna celebrazione di che cosa significa dedicare la propria vita al calcio.

3. The English Game

In molti storceranno il naso già solo al titolo, dato che fa intendere in qualche modo che il calcio sia un “gioco inglese”. In realtà The English Game è un’interessante miniserie creata da Julian Fellowes di Downton Abbey. I sei episodi, disponibili su Netflix, sono ambientati alla fine dell’Ottocento – in Inghilterra, ovvio – nel momento in cui il pallone sta diventando un sport popolare e quindi anche regolamentato dalla Football Association. In più, quando l’umile squadra dei Darwen Fc inizia a pagare due giocatori per averli con sé, si sancisce la nascita del calcio professionistico. Ma i campi di gioco sono anche terreni in cui, oltre alle sfide sportive, si consumano scontri sociali, generazionali e politici. Ricchi contro poveri, nobili contro borghesi e proletari, londinesi contro provinciali: è interessante come questa serie mostri tutti gli aspetti variegati che possono essere associati a uno sport competitivo e dai risvolti profondamente umani.

4. Becoming Champions

Come sapranno i più preparati, nelle 21 edizioni dei Mondiali di calcio che si sono svolte dalla nascita della manifestazione nel 1930, con la partecipazione di 77 team, sono state solo otto le nazioni che hanno potuto vantare la vittoria finale: Brasile, Germania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, Inghilterra e Spagna. In altrettanti episodi (più uno narrato dal punto di vista degli allenatori, “dalla panchina”), la docuserie Netflix Becoming Champions racconta come ciascuna di queste squadre sia arrivata sul tetto del mondo, spesso (come nel caso dei primi Campionati vinti dall’Uruguay) in modo inaspettato. Tra analisi sportive e ricostruzioni del clima culturale, sociale e politico, si scopre come spesso il germe della vittoria risiede dove meno ce lo si aspetta.

5. El Presidente

Se volete fare una pausa dal calcio giocato e immergervi nel dietro le quinte, scegliete la serie Amazon Prime Video El Presidente: ispirata a fatti reali, racconta lo scandalo che ha colpito la Fifa nel 2015. Armando Bó, vincitore dell’Oscar per la Sceneggiatura con Birdman, ricostruisce questa vicenda di corruzione, truffa e riciclaggio che, dalle federazioni locali dell’America latina è arrivata a lambire i vertici più prestigiosi. Tutto parte da Sergio Jadue, ambizioso presidente di un club cileno che, una volta eletto a presidente del Conmebol, la confederazione calcistica sudamericana, si ritrova nel bel mezzo di un giro di affari loschi e di soldi a cui non riesce a rinunciare. Una tragicommedia umana che ci mette di fronte ai retroscena più oscuri di uno sport in cui circola fin troppo denaro.