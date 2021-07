euro-2020,-allarme-covid:-aumentano-i-casi,-rischio-contagio-per-la-finale

Gli spalti dello stadio di Wembley sono pronti per accogliere una miriade di tifosi. Cosa ne pensa il governo?

Azzurri, Uefa Euro 2020 (Instagram)

Il Campionato europeo per il mondo del calcio quest’anno è stato certamente entusiasmante. Per l’Italia, poi, assolutamente un motivo di orgoglio. Tra rigori bene assestati e vincite incessanti i tifosi del Bel Paese non hanno finora nulla da lamentarsi.

Ne abbiamo viste delle belle, insomma, con i migliori giocatori in campo è stata un’emozione continua, fatta di scontri senza sosta e di grande impegno da parte degli Azzurri che ce l’hanno messa tutta per far sognare i supporter.

Gigio Donnarumma, a poche ore di distanza dalla finale, sui social ha cercato di dare la sua vicinanza, scrivendo:

“Ancora una notte da vivere insieme, accompagnati dal vostro affetto, dalle vostre urla e dalla vostra passione. A domani!!!”

Ma ciò che sorprende e che rappresenta un primato è certamente il fatto che l’Italia e l’Inghilterra non avevano mai dovuto confrontarsi in un torneo internazionale.

Anche perché, in pratica, l’Inghilterra sarebbe riuscita a presenziare soltanto nella Coppa del Mondo del 1966. Insomma, per la prima volta queste due squadre saranno una di fronte all’altra per guadagnarsi una finale molto importante e unica nel suo genere.

Ecco che cosa dicono gli ultimi dati

Comunque sia, proprio a causa del Covid 19, pare che il governo non veda ancora di buon occhio uno stadio molto affollato. Secondo i parlamentari, quindi, si potrebbe rischiare la stessa situazione accaduta in occasione di Atalanta-Valencia.

Lo stadio di Wembley (Instagram)

I dati, ancora una volta, spengono un po’ gli animi, facendo sapere che in Inghilterra ci sarebbero 32.367 casi dopo gli eventuali test effettuati. Tuttavia, nonostante tutto, il prestigioso stadio di Wembley è pronto a ospitare all’incirca circa 67.000 spettatori per questa disputa memorabile.

Il governo britannico, anche se ci sono state delle critiche e delle polemiche, ha preso la propria decisione e certamente gli spalti saranno gremiti di tifosi. A quanto sembra, dunque, la Gran Bretagna non cambierà idea, nemmeno se a dirlo è Paul Elliott, docente di epidemiologia all’Imperial College di Londra.

Per il momento, quindi, l’unica cosa che si può dire è che vinca assolutamente il migliore. L’Italia ha di certo una grande opportunità che, qualunque sia il risultato, non deluderà.