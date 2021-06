euro-2020,-bono-nella-bufera,-la-sua-canzone-accusata-di-essere-una-copia-di-ringo-star-dei-pinguini-tattici-nucleari

Nella giornata di ieri, venerdì 11 giugno 2021 sono ufficialmente iniziati gli Europei di calcio 2020. Ha debuttato la Nazionale di calcio italiana contro la Turchia, vincendo per tre reti a zero. Un ottimo risultato per il nostro paese e per la nostra squadra che sembra essere partita con il piede giusto. Sembra che nelle ore successive alla messa in onda della partita, siano nate delle polemiche intorno alla sigla ufficiale di Euro 2020. Si tratta del brano intitolato “We are the people“, realizzata dal noto dj Martin Garrix e Bono e The Edge degli U2. Ma perché è sorta questa polemica? Facciamo un po’ di chiarezza.

Euro 2020, polemica sulla sigla We are the people

Abbiamo ascoltato per la prima volta la sigla Euro 2020 intitolata “We are the people” proprio ieri sera, nel corso della cerimonia di inaugurazione degli Europei di calcio e poco prima che i calciatori italiani e turchi scendessero in campo. Ma perché è sorta questa polemica intorno alla sigla? Sono stati in tanti a scagliarsi contro questo brano, considerata una copia della canzone “Ringo Star” dei Pinguini Tattici nucleari. Molti utenti social, ovviamente sulle varie piattaforme, hanno commentato lanciando questa accusa e sembra siano davvero in tanti ad aver trovato questa similitudine tra i due brani.

Dj Martin Garrix, Bono e The Edge degli U2 accusati di plagio

A molti telespettatori, che con ansia stavano aspettando questa cerimonia inaugurale, non è sfuggito questo particolare. Il brano di DJ Martin Garrix, Bono e The Edge degli U2 sembrerebbe essere molto simile alla canzone dei Pinguini Tattici nucleari. Il gruppo ha presentato questo brano, intitolato Ringo Star, lo scorso anno, al Festival di Sanremo ottenendo tra l’altro un grande successo, conquistando la terza posizione.

I commenti dei telespettatori sui social e non manca di certo l’ironia

Tantissimi i commenti arrivati quindi sui social, tra i quali Instagram e Twitter. “Qualcuno avvisi i tizi degli Europei che la sigla è uguale alla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Ringo Star”. Questo quanto si legge in uno dei commenti. Ed ancora: “Ma il jingle degli Europei è chiaramente rubato ai @pinguinitattici #RingoStarr #europei2021 #eramano”. Non sono ovviamente mancati anche i commenti piuttosto ironici. Sembra che dopo tanto clamore nato sui social, nelle prime ore di oggi siano arrivate delle valutazioni più rigide. Effettivamente ci sarebbe una somiglianza indubbia tra i due brani, ma non si può parlare di plagio.