Euro 2021, 5 squadre sono già agli ottavi senza giocare: lo strano incrocio di risultati che premia anche Inghilterra e Francia

Svezia, Repubblica Ceca, Inghilterra e Francia già sicure del pass per gli ottavi di finale di Euro 2021 con una gara d’anticipo, la Svizzera è già fra le migliori terze: lo strano incastro dei risultati che premia chi ha già 4 punti

La settimana conclusiva dei gironi di Euro 2021 regala i primi verdetti importati. Italia, Belgio e Olanda sono le tre big che hanno dominato i rispettivi gironi, chiudendo a punteggio pieno. Dietro di loro si sono qualificate, in qualità di seconde, rispettivamente: Galles, Danimarca e Austria. A dirla tutta però, altre 3 squadre sono già sicure del passaggio alla fase eliminatoria. Svezia, Repubblica Ceca, Inghilterra e Francia, pur dovendo ancora giocare l’ultima partita dei rispettivi gironi, hanno già in tasca il pass per gli ottavi. Entrambe le formazioni hanno totalizzato 4 punti nelle prime due gare, frutto di un pareggio e una vittoria, dunque pur potendo ancora ambire alle prime due posizioni del girone, sono già di diritto fra le migliori terze. Avendo totalizzato 4 punti infatti, Svezia e Francia sono davanti a Finlandia e Ucraina, le terze classificate dei gironi B e C. Stesso discorso per la Svizzera, già sicura di essere fra le 4 migliori terze. La formazione elvetica, pur nona vendo disputato un girone brillante, ha pareggiato con il Galles e ha liquidato la Turchia ottenendo 4 punti che le consentono di occupare una posizione privilegiata fra le migliori terze.

Le classifiche dei Gironi di Euro 2021

Girone A

Italia 9 Galles 4 Svizzera 4 Turchia 0

Girone B

Belgio 9 Danimarca 3 Finlandia 3 Russia 3

Girone C

Olanda 9 Austria 6 Ucraina 3 Macedonia del Nord 0

Girone D

Repubblica Ceca 4 Inghilterra 4 Croazia 1 Scozia 1

Girone E

Svezia 4 Slovacchia 3 Spagna 2 Polonia 1

Girone F