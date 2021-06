Euro 2021, chi sono i rigoristi dell’Italia? Tanta qualità dagli 11 metri e il fattore Donnarumma

Italia difronte alla possibilità dei calci di rigore: chi sono i rigoristi azzurri? Tanta qualità dagli 11 metri, ma anche fra i pali c’è uno specialista come Donnarumma

L’Italia e i calci di rigore, un rapporto di odio (tanto) e amore (poco). La gioia di Grosso ai Mondiali del 2006, il dramma di Baggio contro il Brasile; super Toldo contro l’Olanda, il balletto di Zaza contro la Germania. Quando si va dagli 11 metri, il tifoso italiano inizia sempre a fare gli scongiuri. Terminati i gironi, Euro 2021 si avvia verso la fase eliminatoria e dunque, in caso di pareggio, ci saranno i supplementari. Se anche l’overtime non dovesse sbloccare l’incontro, si andrà alla ‘lotteria’ dal dischetto. Chi saranno i rigoristi scelti da Mancini? Ovvia ma doverosa premessa: al di là del “tira chi se la sente“, il CT ha già in mente i suoi 5 tiratori, ma durante la partita potrebbero esserci delle variabili (infortuni, espulsioni o semplici cambi) per le quali i suddetti giocatori potrebbero non essere in campo.

Veniamo ai nomi. Jorginho è senza ombra di dubbio la prima scelta: batte i rigori dai tempi del Verona, nei club ha l’85% di trasformazione, in nazionale addirittura il 100% (5/5), è una sicurezza. Bonucci è un altro specialista dal dischetto, verso il quale si presenta sembra con grande personalità. Il piede è educato, nonostante sia un difensore, ma ha sbagliato 2 degli ultimi 3 rigori tirati con l’Italia. Ciro Immobile, da attaccante, si presenterà senza dubbio. Nella Lazio ne ha segnati 4/8 in stagione, con la maglia azzurra ha trasformato l’unico calciato. Sono 8 anche i rigori calciati da Lorenzo Insigne con il Napoli, 7 trasformati, percentuali decisamente più rassicuranti. L’ultimo slot se lo giocano in due: Berardi (7/8 in stagione anche per lui) che potrebbe però essere sostituito a partita in corso, oppure Acerbi, altro difensore dal piede educato. Locatelli e Verratti restano buone alternative. Il vero asso nella manica l’Italia lo ha però dall’altra parte del dischetto, fra i pali. Gigio Donnarumma è uno specialista nei calci di rigore: in carriera ha fronteggiato 32 penalty neutralizzandone 8. Con davanti l’ex portiere del Milan, i rigoristi hanno anche tirato fuori 3 volte e hanno colpito 2 pali.