euro-2021,-la-finale-italia-inghilterra-minacciata-dalle…-formiche-volanti:-uno-sciame-in-arrivo-su-wembley-[video]

L’Italia sta studiando le contromosse per fermare l’Inghilterra.L’Inghilterra sta studiando le contromosse per fermare l’Italia. Entrambe però rischiano di trovarsi impreparate davanti ad una minaccia a dir poco singolare. Secondo quanto riporta ‘Sky News’, ci sarebbe uno sciame di formiche volanti nel sud est dell’Inghilterra. I fastidiosi insetti potrebbero fare una piccola gita domenica sull’erba verde di Wembley, proprio durante la finale di Euro 2021. Non sarebbe la prima volta che le formiche volanti si presentano, senza pagare il biglietto, ad un evento sportivo londinese. Ne sa qualcosa Caroline Wozniacki terrorizzata nell’edizione 2017 di Wimbledon.

Adam Hart, professore di Comunicazione scientifica all’Università del Gloucestershire e membro della Royal Entomological Society, ha spiegato come questo sia il periodo dell’accoppiamento per tali insetti e dunque: “se i calcoli sono corretti, domenica a Wembley potrebbero esserci più di Tre Leoni sul campo e in tutto il Paese“, ha chiosato l’esperto con una battuta. Speriamo almeno che le formiche siano dalla parte degli azzurri!

Our radar is picking up more than just #rain this morning – it’s actually insects!

Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects 🐜#FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD

— Met Office (@metoffice) July 9, 2021