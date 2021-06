Euro 2021, l’eliminazione del Portogallo fa rumore. Keane attacca: “c’è un impostore! Ronaldo dovrebbe inseguirlo per tutto lo spogliatoio”

Roy Keane commenta duramente l’eliminazione del Portogallo da Euro 2021: l’ex calciatore punta il dito contro il giovane Joao Felix definendolo un ‘impostore’

I Campioni d’Europa in carica sono già fuori dal torneo. Dopo un girone complicato, chiuso da terza in classifica, il Portogallo si è trovato contro il Belgio negli ottavi di finale di Euro 2021, non di certo il più semplice degli accoppiamenti. Nonostante ce l’abbiano messa tutta, con i 20 minuti finali di puro e disperato forcing offensivo, Cristiano Ronaldo e compagni si sono arresi al gol di Thorgan Hazard che ha deciso la gara. Un’eliminazione che fa rumore in quello che potrebbe essere l’ultimo Europeo della carriera di Cristiano Ronaldo, apparso piuttosto arrabbiato al termine della partita, al punto da gettare a terra la fascia di capitano.

I lusitani non sono stati risparmiati dalle critiche. Roy Keane, sempre tagliente con i suoi giudizi, attraverso il Daily Mail ha puntato il dito contro Joao Felix, giovane talento strapagato dall’Atletico Madrid che, entrato dalla panchina, non è riuscito a fare la differenza: “il Belgio è stato bravo a fare tesoro del gol di Hazard. Il Portogallo ha cercato invano di trovare il pareggio nel secondo tempo. Ronaldo si è impegnato moltissimo ma non capisco quale sia stato il contributo di Joao Felix. Cosa ha fatto quando è entrato? Questo ragazzo dovrebbe valere 130 milioni di euro? Ma questo è un impostore. Se vali così tanto, quando calci verso la porta avversaria devi centrarla. Se fossi al posto di Cristiano Ronaldo ancora lo starei inseguendo per tutto lo spogliatoio“.