Euro 2021, risultati e classifica del Girone C: Olanda a punteggio pieno, l’avversaria dell’Italia sarà l’Austria

I risultati e la classifica finale del Girone C di Euro 2021: l’Austria batte l’Ucraina e raggiunge l’Italia agli ottavi, l’Olanda liquida la Macedonia e conferma il primo posto a punteggio pieno

Si chiude anche il Girone C, secondo raggruppamento di Euro 2021. Italia spettatrice interessata in attesa della seconda classifica, squadra che affronterà agli ottavi di finale. Nella ‘road to Wembley’, gli azzurri affronteranno l’Austria che, con un po’ di sorpresa rispetto alle sensazioni della vigilia, ha battuto l’Ucraina della vecchia conoscenza del calcio italiano Shevchenko. Decide la gara un gol al 21′ del primo tempo di Baumgartner. Italia che inizierà dunque a studiare i punti di forza degli austriaci: il talentuoso difensore Alaba, passato dal Bayern Monaco al Real Madrid; il centrocampista Marcel Sabitzer, stella del Lipsia; l’attaccante Marko Arnautovic, genio e sregolatezza presente, seppur non da protagonista, nel Triplete dell’Inter di Mourinho. Nella seconda sfida del girone l’Olanda supera con un netto 0-3 la Macedonia del Nord, fanalino di coda del girone.

Risultati Girone C

Macedonia del Nord-Olanda 0-3 (24′ Depay; 51′, 58′ Wijnaldum)

Ucraina-Austria 0-1 (21′ Baumgartner)

Classifica Girone C