Euro 2021, risultati e classifica del Girone E: la Spagna non vince più, Svezia davanti a tutte!

Risultati sorprendenti e classifica ancora tutta da decidere nel Girone E di Euro 2021: la Spagna pareggia ancora contro la Polonia, la Svezia batte la Slovacchia e vola in testa al gruppo

Il Girone E di Euro 2021 è uno dei più ‘anomali’ dell’intero torneo. Spagna e Polonia, le due formazioni più forti sulla carta, rischiano una clamorosa, doppia, eliminazione. Le ‘Furie Rosse’ in particolare, sono apparse tutt’altro che irresistibili nelle prime due uscite, collezionando appena due punti. Dopo il pareggio all’esordio contro la Svezia, i ragazzi di Luis Enrique sono stati fermati da un’ostica Polonia che ha rischiato anche il colpaccio. Va sottolineato comunque come Morata ci abbia messo del suo: l’attaccante della Juventus, dopo aver siglato il gol del vantaggio (pareggiato da Lewandowski), ha fallito due ghiotte occasioni per portare 3 punti preziosissimi ai suoi, una delle quali dopo un rigore fallito da Gerard Moreno.

Può sorridere la Svezia che nella giornata di ieri ha superato la Slovacchia con un calcio di rigore di Forsberg. Svedesi che, senza Ibrahimovic e Kulusevski, non proprio due calciatori ai quali è facile rinunciare, risultano attualmente primi in un girone ancora tutto da decidere. Secondo posto per la Slovacchia che affronterà la Spagna (3ª a 2 punti) in una sfida da dentro o fuori. Fanalino di coda la Polonia, alla disperata ricerca di un successo che ribalterebbe l’esito del girone.

Risultati Girone E

Svezia-Slovacchia 1-0 (77′ rig. Forsberg)

Spagna-Polonia 1-1 (25′ Morata; 54′ Lewandowski)

Classifica Girone E