Euro e lire: quali sono le monete che hanno più valore

Ci sono monete di lire e euro che hanno un grande valore se provviste di alcune caratteristiche: ecco quali

Euro e lire: le monete che hanno un valore altissimo

Tra gli oggetti riposti nel baule dei ricordi, troviamo sicuramente monete del vecchio conio, ovvero le lire, che senza saperlo, ad oggi possono valere una fortuna, ovviamente se hanno dei determinati dettagli.

Come per le lire, anche per l’attuale moneta europea, ovvero l’euro, esistono dei tagli che potrebbero valere un mucchio di soldi.

Queste particolari monete, apparentemente senza valore, sono molto ricercate dai collezionisti che potrebbero pagare fiori di quattrini pur di entrarne in possesso.

Ovviamente non parliamo in generale, si tratta di monete che hanno una data speciale o addirittura errori di conio, come quelli di stampa.

Questi spiccioli risultano essere davvero rari in circolazione, e chissà se qualcuno di questi non sia nascosto nel tuo baule dei ricordi passati, o nel tuo portafogli attuale. Scopriamolo insieme

Euro e lire: quali sono le monete che valgono una fortuna

Il 1 Gennaio del 2002 è entrato in vigore nel nostro paese l’euro, e abbiamo così lasciato nel dimenticatoio la vecchia lire.

Sicuramente non abbiamo messo via tutte le monete del vecchio conio, alcune le abbiamo sicuramente conservate in un vecchio borsellino, o riposte tra le cose che non usiamo più.

Fate attenzione, perché una o più di queste monete, che ha particolari caratteristiche, potreste averla proprio voi in casa, e valgono davvero una fortuna. E non solo, anche alcuni euro potrebbero valere molti soldi.

2 Euro del Vaticano

Sono state coniate 100 mila monete da 2 Euro da parte del Vaticano in onore della Giornata Mondiale della Gioventù. Questa particolare moneta può valere 300 euro, quindi controllate bene quando vi danno il resto al supermercato.

5 lire

Come abbiamo detto prima, una moneta per valere tanto, deve avere determinate caratteristiche come la data o errori di conio. Tra queste ritroviamo sicuramente la 5 lire datata 1955. Quelle degli anni ’50 sono prese davvero di mira dai collezionsiti, e questa vale addirittura sui 2000 euro.

50 lire del 1958

Come abbiamo spiegato, le vecchie monete degli anni ’50 hanno un valore immenso. La 50 lire del 1958 è stata coniata circa 800 mila volte. Questa moneta, con su scritto”Repvbblica italiana“, può arrivare a valere anch’essa 2000 euro.

10 lire

Del 1947 sono davvero preziose le monete da 10 lire. Come stampo, queste hanno un ramo di olio e un cavallo con le ali. Il loro valore può arrivare fino ai 4000 euro.

Leggi anche->Se hai questa moneta vale una fortuna: il centesimo sbagliato

Moneta dal valore sentimentale: 2 Euro 2021

Per questa moneta vale un discorso a parte, perché fa parte dell’anno 2021 e riguarda quella particolare e drammatica parentesi che ha colpito l’umanità, il covid 19. Questo taglio non è ancora entrato in circolazione, e quest’anno ne saranno coniate 3 milioni dal valore di 2 euro

Euro e lire: le monete che hanno un valore altissimo

Questa moneta avrà su stampato la parola “Grazie”, come segno di testimonianza di un periodo che ha segnato e turbato l’intero mondo.