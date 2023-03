Eurodeputeti holandez: Kosovarët më në fund do të udhëtojnë pa viza në 2024

Eurpdeputeti, Thijs Reuten, ka thënë se kosovarët më së largu deri më 1 janar të vitit 2023 do të udhëtojnë pa viza.

Reuten e ka mirëpritur miratim liberalizmin e vizave nga Këshilli i Ministrave të BE-së.

“Një hap i rëndësishëm! E mirëpres këtë vendim të shteteve anëtare. Së shpejti [ndodh] votimi në komitetin e punëve të brendshme dhe më pas në seancën plenare të Parlamentit Europian. Më së voni më 1 janar 2024 Kosova do të marrë vendimin e merituar dhe të vonuar të udhëtimit pa viza”, ka shkruar Reuten në Twitter.

Important step! I welcome this decision by the member states. Coming up soon: vote in the home affairs committee and then in the European Parliament’s plenary. At the latest at 1 January 2024 Kosovo will get the well deserved and long overdue visa free travel. https://t.co/4eT7FDpiu8

