europa,-firenze-finalista-per-il-premio-“sicurezza-stradale-urbana”

C’è solo Firenze tra le città italiane che raggiungono la finale per la corsa ai premi della Settimana europea della mobilità 2021 , indetta dalla Commissione europea dal 16 al 22 settembre scorso. La perla del Rinascimento è in lizza per il premio dell’Ue per la sicurezza stradale urbana, che si giocherà con Retimo (Grecia) e Varsavia (Polonia). I vincitori saranno annunciati il 28 marzo. Perché Firenze? Cosa ha fatto di tanto eccezionale dal punto di vista della sicurezza dei ciclisti? Il “sistema di monitoraggio e analisi degli incidenti della città, che include la georeferenziazione e le caratteristiche stradali, e ha portato a una significativa riduzione delle vittime della strada». Insomma la disponibilità dei dati sul traffico in tempo reale ha fatto la differenza. Nel 2021 ci sono stati a Firenze 7 incidenti stradali mortali, molti meno degli anni precedenti, 25 ad esempio nel solo 2010. “In questi anni, anche grazie all’analisi delle caratteristiche delle strade, abbiamo realizzato molti interventi di messa in sicurezza della viabilità con accorgimenti mirati alla riduzione dei comportamenti spesso alla base dei sinistri più gravi come le manovre di attraversamento della carreggiata e l’eccessiva velocità”, ha commentato l’assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio, Stefano Giorgetti. Il Comune ha poi esteso la rete ciclabile e, tra le altre cose, ha introdotto l’utilizzo del controllo centralizzato dei semafori per moderare la velocità di percorrenza.

Photo by Kouji Tsuru on Unsplash

Di contro, anche le rivali di Firenze non scherzano. A Creta, Retimo ha progettato opzioni di mobilità in grado di migliorare l’accessibilità e ridurre gli incidenti stradali, mentre Varsavia ha messo i pedoni in primo piano con uno studio per identificare strategie e raccomandazioni per la loro sicurezza. Per quanto riguarda, invece, la capacità generale di progettare una mobilità sostenibile, in lizza per la vittoria ci sono Madrid, Mitrovica in Kosovo e Tampere in Finlandia. Se la capitale spagnola è stata selezionata per l’impegno pilota come “città a 30 km/h”, Mitrovica invece ha pianificato una bella strategia “che libera i suoi cittadini della paura di camminare e andare in bici, con misure di prevenzione degli incidenti, un piano di gestione dei parcheggi e migliori opzioni di trasporto pubblico”. Tampere dal canto suo si è distinta per aver ideato iniziative in questo senso, ma pensando anche alle persone più vulnerabili. Per il resto, il premio dell’European Mobility Award vede finaliste per quanto riguarda le città con oltre 100mila abitanti, Amadora (Portogallo), Kassel (Germania) e Luleburgaz (Turchia). La prima ha brillato per la capacità di mettere in atto eventi sulla mobilità sostenibile, tour in bicicletta e prove su strada con veicoli elettrici. Kassel ha organizzato attività particolarmente rilevanti durante la Settimana europea della mobilità, coinvolgendo anche i più piccoli in tour a piedi e in bicicletta. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, l’Italia in generale continua a soffrire un pesante deficit in sicurezza. Come ha sottolineato Bikeitalia, a 10 anni esatti dal lancio del progetto Salvaciclisti, nessun miglioramento ha caratterizzato il Bel Paese. Se, infatti, nel decennio 2001-2010 hanno perso la vita sulle strade italiane 2.556 ciclisti, nel decennio successivo – 2011-2020 – i ciclisti morti sono stati 2.519. “Tecnicamente si tratta di una riduzione dell’1,4%, ma il 2020 non è stato un anno normale a causa dei mesi trascorsi a casa. Se il 2020 fosse stato un anno normale, la conta dei ciclisti morti nel decennio si sarebbe aggirata attorno alle 2.603 unità, quindi in aumento dell’1,8%”. Volendo essere ancora più precisi, “nell’ultimo decennio nel Regno Unito la conta dei morti in bicicletta si è fermata a quota 1.090, quindi con una riduzione del 14% rispetto al decennio precedente. E questa è la differenza tra un Paese in cui la gente “si indigna, si impegna e poi getta la spugna con gran dignità” e un Paese in cui alle parole seguono i fatti e le politiche”, ha commentato Paolo Pinzuti, direttore di Bikeitalia.

L’articolo Europa, Firenze finalista per il premio “Sicurezza stradale urbana” proviene da The Map Report.