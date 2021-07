Europei 2021: “Complimenti all’Inghilterra per la vittoria”, la frase diventa virale e Ikea già festeggia

Mancano più di 24 ore al fischio iniziale della finale dell’Europeo tra Inghilterra e Italia ma i tifosi inglesi stanno già festeggiando la vittoria? No, non proprio. È una trovata social tutta italiana, una vera e propria ‘gufata’ che consiste nello scrivere su Twitter: “Complimenti all’Inghilterra per la vittoria di Euro 2021“, nella speranza che accada l’esatto opposto. Questa frase scaramantica va avanti dall’inizio del torneo, perché cambiare proprio ora?

Qualcuno ci crede davvero. Primo fra tutti il tifoso britannico Lewis Holden che si è tatuato la coppa sulla gamba ‘L’Inghilterra campione’. “Lunedì tutti vorranno farlo, io invece già lo ho”, ha detto al Manchester Evening News. E gli fa compagnia anche Ikea UK. Ebbene sì, il sito britannico del famoso marchio svedese di arredamento e oggettistica ha pubblicato sui propri profili social un bicchiere a forma di trofeo con il riferimento al coro inglese ‘It’s coming home’ (Sta tornando a casa). Il costo? Nessuno: “Priceless”, si legge accanto al prodotto. Insomma, un botta e risposta che rende l’atmosfera più frizzantina che mai. E allora che dire? “Complimenti all’Inghilterra che ha già vinto il suo trofeo”.

COMPLIMENTI ALL’INGHILTERRA PER QUESTO EUROPEO VINTO, BRAVI — Zano (@ZanoMind) July 7, 2021