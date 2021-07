Sarà l’Inghilterra a sfidare l’Italia nella finale di Euro 2021, in programma domenica 11 luglio al Wembley Stadium di Londra. La seconda semifinale si è decisa ai tempi supplementari, dopo che i 90 minuti – proprio come quelli di Italia-Spagna – si erano chiusi sull’1-1. E’ stato il gol di Henry Kane a permettere all’Inghilterra di chiudere la partita con un vantaggio di 2 a 1.

I danesi erano passati in vantaggio al 30′ con una gran punizione del centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard, che ha sorpreso Pickford. È stato questo il primo gol incassato dall’Inghilterra in tutto il torneo. La nazionale di Gareth Southgate però è riuscita a pareggiare appena nove minuti dopo, grazie a un autogol di Simon Kjaer: Kane ha messo una palla meravigliosa per Saka che ha poi crossato in mezzo verso Sterling, nel tentativo di impedire la deviazione il centrale del Milan ha infilato la propria porta.