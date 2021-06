Per gli Europei la UEFA può tirare un sospiro di sollievo: la Germania ce l’ha fatta. A 6′ dalla fine della partita contro la bella e reazionaria Ungheria guidata dal nostro Marco Rossi, Goretzka riesce a pareggiare e a condannare la verticale Ungheria all’eliminazione. Peccato.

Piccola nota di altro colore: rosso vergogna: i tifosi tedeschi hanno fischiato l’inno ungherese. Che schifo. Ma del resto Berlino è diventata la capitale europea dello sdoganamento della diversità. Non mi sarei aspettato niente di meglio.

In questi Europei che passeranno alla storia solo per chi si inginocchia e chi no. Per le esternazioni filosofiche e sociologiche di Marchisio. Per l’Allianz Arena che pare vestito in maschera da Arlecchino, una ventata di freschezza come l’Ungheria avrebbe fatto bene.

Euro 2020, giocato nel 2021, rimarrà impresso non per il gioco, ma per le imposizioni che una minoranza di persone ben posizionate ci vogliono fare accettare a tutti i costi. Tra poco (e spero proprio di no) diventerà obbligatorio inginocchiarsi per combattere quel razzismo che fa comodo, ma non quello vero. Tra poco sarà obbligatorio insegnare ai nostri figli che il mondo è bello perché è trans. M ripeto, sono solo minoranze.

Adesso che, dopo il Prof. Marchisio, anche Enrico Letta ha detto che bisogna inginocchiarsi, sembra che sia allo studio un DDL apposito per obbligare il movimento di prostrazione.

Attenzione, vi prego fate attenzione, illustri governanti e parlamentari. Ricordatevi cosa state facendo: state dando un potere enorme ad una minoranza. Il resto degli italiani ha un concetto concreto di quella che è la vita. La famiglia, il lavoro e la Sacra Romana Chiesa. E non quello contaminato dalla cultura (?) gender tanto acclamata da Zan

È una maggioranza, per ora, silenziosa. Ma forte e concreta. È da questo genere di repressioni imposte da piccole frange di personaggi con un potere nelle mani, che poi nascono le reazioni. Quelle forti che creano mareggiate di rivolta. Se non peggio.

