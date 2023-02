Eurostat: l’Italia è sempre più “un Paese per vecchi”

Con un’età media di 48 anni, siamo il Paese con la popolazione più anziana d’Europa. Lo rileva un nuovo studio di Eurostat, l’Ufficio statistico europeo, secondo cui al primo gennaio 2022 l’età media della popolazione dell’UE è cresciuta di 0,3 anni rispetto al 2021, raggiungendo i 44,4 anni.

Dal 2012 l’età media è aumentata di 2,5 anni (0,25 anni all’anno), il che significa che metà della popolazione dell’UE ha più di 44,4 anni, mentre l’altra metà è più giovane.

Nei paesi dell’UE, l’età media varia da 38,3 anni di Cipro, 38,8 dell’Irlanda e 39,7 del Lussemburgo fino a 48 anni dell’Italia, 46,8 del Portogallo e 46,1 della Grecia. In totale sono 18 i Paesi dell’UE che risultano al di sotto dell’età media dell’UE.

Set di dati di origine: demo_pjanind

Tra il 2012 e il 2022, questo indicatore è aumentato in tutti i membri dell’UE ad eccezione della Svezia, dove è diminuito (da 40,8 anni nel 2012 a 40,7 anni nel 2022). A Malta, non c’è stato invece alcun cambiamento nell’età media tra il 2012 e il 2022, rimanendo a 40,4 anni. In cinque Paesi dell’UE, l’età media della popolazione è aumentata di 4 anni o più. L’età media in Portogallo è quella aumentata maggiormente tra i Paesi dell’UE (+4,7 anni), seguita da Spagna (+4,3), Grecia e Slovacchia (entrambi +4,1) e Italia (+4,0).

Tra il 2021 e il 2022, l’età media è aumentata in 24 paesi dell’UE, mentre è diminuita in Germania (-0,1 anni) ed è rimasta costante in Austria e Paesi Bassi. Il maggiore aumento dell’età media tra il 2021 e il 2022 è stato osservato in Grecia (+0,6 anni) e Repubblica Ceca (+0,5).

Oltre all’aumento dell’età media, anche l’indice di dipendenza degli anziani dell’UE, inteso come il rapporto tra il numero di anziani (di età pari o superiore a 65 anni) rispetto al numero di persone in età lavorativa (15-64 anni), risulta aumentato nel 2022.

L’indice di dipendenza degli anziani nell’UE era del 33% nel 2022, 0,5 punti percentuali in più rispetto al 2021, indicando una tendenza al rialzo. Dal 2012 (27,1%), questo indicatore è aumentato di 5,9 punti percentuali.

I rapporti più alti sono stati registrati in Italia (37,5%), Finlandia (37,4%) e Portogallo (37,2%), mentre i più bassi sono stati registrati in Lussemburgo (21,3%), Irlanda (23,1%) e Cipro (24,5%).

Rispetto a un decennio prima, i maggiori aumenti dei rapporti si sono verificati in Finlandia (+9,7 punti percentuali), Polonia (+9,6) e Repubblica Ceca (+9,2) e i più bassi in Lussemburgo (+1,0), Austria (+3,1) e Germania (+3,3).

L’articolo Eurostat: l’Italia è sempre più “un Paese per vecchi” proviene da The Map Report.

