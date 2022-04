eurovision-2022,-mahmood-diretto-su-achille-lauro:-“non-ha-…”

Manca ormai sempre meno all’inizio della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest che proprio quest’anno si svolgerà in Italia, e di preciso a Torino. Tra i partecipanti vi saranno i vincitori del Festival di Sanremo 2022 e quindi Mahmood e Blanco con il brano ‘Brividi’. Ma non solo, oltre ai due giovani artisti a calcare il palco dell’Eurovision Song vi sarà anche Achille Lauro che rappresenterà San Marino e sulla cui partecipazione si è di recente espresso proprio Mahmood. Ma, quali sono state le sue parole?

Mahmood commenta la prossima partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022

A Sanremo hanno incantato il pubblico riuscendo ad ottenere la vittoria ed ecco che secondo i bookmakers lo stesso successo la coppia Mahmood-Blanco potrebbe ottenerla in occasione dell’Eurovision. I due artisti e il brano ‘Brividi’ sono infatti considerati tra i favoriti e secondo i sondaggi potrebbero addirittura classificarsi al secondo posto. Intervistato da Il Corriere della Sera ecco che Alessandro Mahmood si è espresso su un’ipotetica vittoria affermando “L’Italia non può vincere due anni di fila… Anche con il calcio è andata così: nel 2020 la vittoria e quest’anno fuori”.

Il commento di Mahmood sulla guerra in Ucraina

Il noto artista ha poi proseguito la sua intervista a Il Corriere della Sera facendo riferimento alla guerra in Ucraina e affermando “Quello che sta accadendo non vale la vittoria di 20 Eurovision. Quindi se potesse essere d’aiuto farei vincere l’Ucraina”. A proposito della scelta dell’organizzazione di non far partecipare al festival gli artisti russi ecco che Mahmood si è espresso affermando “Per l’organizzazione della manifestazione in Rai sono coinvolti i massimi livelli. Immagino sia così anche per la Russia e forse quelle stesse persone non vorrebbero esserci. E poi… Russia contro Ucraina? Mi viene da dire, ma non ti vergogni?”.

Le parole di Mahmood sulla presenza di Achille Lauro all’Eurovision Song Contest 2022

Sempre nel corso della stessa intervista ecco che Mahmood ha anche commentato la presenza di Achille Lauro all’Eurovision Song Contest 2022. Il noto artista parteciperà rappresentando San Marino e proprio a tal proposito Mahmood ha dichiarato “A me farebbe strano pensare di andare contro il nostro Paese, ma stimo la scelta di andare con San Marino, anche perché come conseguenza deve sopportare tutto quello che gli stanno dicendo dietro. Tutto sommato non ha fatto così male”. L’artista ha poi concluso la sua intervista raccontando le emozioni provate durante la sua recente esibizione a Parigi, e di preciso al Bataclan. “Durante le prove ho sentito un po’ di ansia e tensione. Ma ho anche capito che la musica serve per superare certi momenti. In luoghi come questo la gente crea connessioni che non devono essere interrotte”, queste le sue parole.