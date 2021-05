Eurovision, la cantante della Serbia innamorata di Damiano David: “Sono single, lui è meraviglioso”

Damiano David, frontman dei Maneskin, è diventato in poco tempo una rockstar, la sua presenza scenica e il carisma indiscusso del giovane cantante romano hanno ammaliato non solo le fan italiane, ma c’è qualcun altro che ha manifestato apertamente il suo interesse. Stiamo parlando della cantante serba Sanja Vučić, anche lei in gara all’Eurovision Song Contest con il trio delle Hurricane e durante la conferenza stampa si è anche proposta al frontman della band, dicendo di essere single e di essersi innamorata di lui.

Sanja Vučić innamorata di Damiano David

I Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 hanno non solo conquistato la vittoria, ma sono riusciti a farsi conoscere nel resto d’Europa, ritrovandosi nuove orde di fan sparse ovunque. Ed è così che anche Sanja Vučić, la cantante delle Hurricane non si è tirata indietro nel rispondere ad alcune domande sulla band vincitrice, ma soprattutto su Damiano David da cui è rimasta folgorata: “Qual è la mia canzone preferita di tutto l’Eurovision 2021? Ucraina ed Italia. Sono innamorata del cantante italiano, non so come si chiama. Ah ecco Damiano, scusate. Sono innamorata, ma in modo platonico. Lui è così meraviglioso, in fondo vorrei sposarmi con lui. Però è troppo giovane, ha 6 anni meno di me”. Insomma, la cantante ha continuato ad elogiare il rocker italiano, sottolineando il suo carisma tanto che gli ha chiesto di poter avere una foto ricordo, sulla quale ha scritto scherzando: “Prossimo step” affiancato da un anello di fidanzamento:

Da quando ho visto il video di Zitti e Buoni mi sono innamorata di lui perché è cosi carismatico ed è un uomo davvero bello! Voglio dire, è platonica come cosa, ma sono single! Volevo davvero farmi una foto con lui perché è meraviglioso, ma ora smetto di parlarne!

Damiano David è fidanzato

Peccato, però, che il cantante sia già felicemente fidanzato con Giorgia Soleri. I due stanno insieme da diverso tempo, ma solo da poco lui ha rivelato chi fosse la ragazza al suo fianco e lei ha potuto farsi conoscere. Durante l’Eurovision lei ha sostenuto il fidanzato incitando i fan a supportare la band e, una volta confermata la vittoria non ha potuto trattenere le lacrime per la felicità, come ha mostrato su Instagram condividendo tutti i momenti della finale ed emozionandosi, anche se a distanza, insieme al suo Damiano.