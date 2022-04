eurovision-song-contest,-rapporti-tesi-tra-laura-pausini-e-alessandro-cattelan:-“le-riunioni-sono-infuocate-…”

Si parla già di Eurovision Song Contest 2022 e sembra che già i due conduttori siano finiti al centro di una grande polemica. Ebbene si, i conduttori di questa nuova edizione dell’Eurovision Song contest che quest’anno si svolgerà in Italia, sono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. I nomi sono stati ufficializzati proprio in occasione del Festival di Sanremo lo scorso mese di febbraio e da quel momento effettivamente su di loro sarebbe stato detto di tutto.

Eurovision Song Contest 2022, attriti tra due conduttori?

Pare che in particolar modo si sia parlato di Alessandro Cattelan e di Laura Pausini e qualcuno avrebbe fatto ben capire che tra di loro non corre buon sangue. I due sembra che non abbiano mai commentato questa notizia scegliendo di non dire nulla al riguardo. Ma una cosa è certa, i due non hanno confermato ma nemmeno smentito queste voci. In alcune circostanze, Laura sembra aver a grandi linee fatto intendere di non aver alcun tipo di problema con nessuno. A tornare a parlare di questo è stato nelle scorse ore Dagospia.

Dagospia incalza il gossip, tensione tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan?

Stando a quanto riferito dal portale, i due starebbero cercando di smentire queste voci.“Il problema resta. Le riunioni sono infuocate. Ritardi, problemi organizzativi, scalette non chiuse e chi più ne ha più ne metta”. Queste le parole del giornalista Giuseppe Candela. Non ci resta che attendere le prossime settimane per cercare di capire effettivamente se tra i due conduttori vada tutto bene o meno.

Attesa per la 66esima edizione dell’Eurovision dal 10 al 14 maggio a Torino

Intanto cresce l’attesa per questo grandissimo evento che si terrà dal prossimo 10 maggio fino al 14 presso il Palasport Olimpico di Torino. Si tratta della 66esima edizione della manifestazione canora europea più importante di sempre che quest’anno torna in Italia per la terza volta in assoluto dopo le due edizioni del 1965 e del 1991. L’attesa più grande è proprio per il 14 maggio, ovvero il giorno della finale. L’evento potrà essere seguito sui canali Rai, ma anche su Raiplay e Rai Radio 2. Ci sarà modo anche di poter assistere alla manifestazione su Rai 4 K, canale 210 di Tivùsat.