Eva Henger, l’outfit è troppo bollente: senza intimo e trasparenze da urlo | FOTO

Eva Henger ha postato una foto che nel giro di poche ore è diventata virale ed ha ricevuto un boom di likes e commenti. L’ immagine ha mandato il web letteralmente in tilt mostrando senza mezze misure le sue forme conturbanti, dimostrando che nonostante il tempo passi per tutti per lei sembra non passare mai!

Eva Henger, nota opinionista dei vari salotti televisivi, condivide spesso scatti e video molto sensuali e di vita quotidiana con i propri followers, i quali non esitano a commentare e mettere likes.

La showgirl riesce sempre a stupire i numerosi fan e non ha timore a mostrare quella fisicità da capogiro, che da anni fa capitolare milioni di italiani. Nelle ultime settimane infatti ha postato un video in bikini che ha lasciato esterrefatto il mondo di Instagram. La 48enne ungherese in uno striminzito costume ha posato davanti lo specchio e ha rivelato tutta la bellezza del suo fisico scultorio.

Ovviamente non sempre internet è un posto benevolo e non mancano anche le diverse critiche e i commenti piccati, riferiti al suo passato di pornostar, sotto i suoi molti post. La Henger però non ha mai dato peso ai giudizi e ha sempre continuato per la sua strada, non facendosi mai condizionare e a mostrarsi in tutta la sua sensualità.

Stavolta però ha mandato letteralmente in tilt il web con una foto che lascia veramente poco spazio all’immaginazione, siete curiosi di vederlo?

LEGGI ANCHE—-> Sabrina Ferilli: avete mai visto dove vive? | Attico mozzafiato! FOTO

LEGGI ANCHE—-> Emma: il tradimento di Stefano De Martino | L’ha scoperto così

La foto bomba di Eva Henger

Come abbiamo già detto Eva è da sempre nota per la sua sensualità e la sua spiccata e forte personalità. Stavolta ha deciso di pubblicare uno scatto veramente molto hot, che lascia poco spazio all’immaginazione.

In posa davanti una bellissima e costosa macchina d’epoca, la modella si è lasciata immortalare in uno scatto mozzafiato. Indossa una tutina trasparente, senza intimo e con delle scollature veramente esagerate. Una didascalia accompagna la foto che mette in contrapposizione l’universo femminile contro quello maschile, decretando la netta vittoria della donna sull’uomo: “Superiorità della donna. L’uomo chiede alla donna di essere bella, lei chiede a lui di essere intelligente”.

In un battibaleno ha ricevuto più di 17 mila likes e 340 commenti e tra questi anche quello della famosissima Sandra Milo che le esprime il suo apprezzamento con un “Wowwwww”.

LEGGI ANCHE—-> Ciao Darwin: la verità sulla sospensione del gioco | Tragico incidente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

L’articolo Eva Henger, l’outfit è troppo bollente: senza intimo e trasparenze da urlo | FOTO proviene da Political24.