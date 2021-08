Eva Henger, novità con la figlia Mercedesz: “Come sono i nostri rapporti”

Mercedesz Henger, la mamma Eva confessa: “Siamo in un momento di pace e tranquillità”

Eva Henger ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vero. E in questa circostanza la popolare ex attrice di film per adulti ha parlato delle sue vacanze. Ad un certo punto il giornalista le ha domandato in che rapporti è adesso con sua figlia Mercedesz Henger, con la quale ha avuto diversi dissidi perchè non ha mai accettato la sua relazione con Lucas Peracchi (i due si sono lasciati in queste ultime settimane). E Eva Henger ha subito dichiarato che al momento la situazione è tranquilla, non facendo mistero che il suo obiettivo è quello di recuperare i rapporti:

“Con lei al momento non sto litigando, siamo in un momento di pace e di tranquillità, bisogna procedere piano piano per poter recuperare certe incomprensioni e difficoltà…”

Ci riuscirà?

Eva Henger ammette: “Ora che Mercedesz è tornata single spero di chiarire”

Il giornalista del settimanale Vero ha poi fatto presente a Eva Henger che forse ha maggiore margine al momento di recuperare i rapporti con sua figlia Mercedesz visto che ormai con Lucas Peracchi è finita da un po’. E Eva Henger si è detta ottimista in tal senso:

“Spero proprio di si…Adesso un passo alla volta, con calma e pazienza, cercheremo di ricucire i rapporti…”

Eva Henger, la cui figlia Mercedesz è sempre al centro dei gossip, ha comunque dichiarato che sarà difficile da parte sua dimenticare certe cose dette e fatte durante il loro legame: “Adesso non può svanire tutto da un momento all’altro, bisogna essere intelligenti e aspettare il momento giusto…”

Eva Henger sui suoi progetti futuri confessa: “Da settembre farò teatro”

Eva Henger, sempre in questa intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero, ha poi parlato dei suoi progetti futuri. Difatti la mamma di Mercedesz Henger ha confessato che a settembre farà teatro: “Avevo sempre rifiutato questo tipo di offerte perchè pensavo che fosse un impegno troppo lungo…” Eva Henger ha infatti confessato di essere riuscita a concludere un progetto con poche tappe, così avrà modo di stare sempre vicina alla sua piccola che ha solo 11 anni.

