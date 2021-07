Evangelion 3.0+1.01 arriva su Amazon Prime Video ad agosto

L’ultimo capitolo della serie filmica che riscrive il destino di Neon Genesis Evangelion con un nuovo finale sarà disponibile in streaming dal 13 agosto. Intanto la saga è campione d’incassi anche al cinema

L’annuncio sta facendo la gioia dei tanti fan della saga Neon Genesis Evangelion: Amazon Prime Video ha comunicato ufficialmente che, dopo il Giappone, l’anteprima in esclusiva mondiale dell’attesissimo blockbuster Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time avverrà sulla piattaforma a partire dal 13 agosto. Il film anime è già un successo senza precedenti: record d’incassi per il creatore Hideaki Anno, è anche il più visto finora nei cinema giapponesi nel 2021. Dalla prima messa in onda della serie animata nel 1995, questa saga, che racconta l’epica battaglia futuristica fra un mecha (gigante robot umanoide) di nome Evangelion e una stirpe di esseri alieni denominati Angeli, ha avuto un impatto fondamentale sulla cultura pop nipponica e non solo.

Quest’ultima pellicola, in particolare, rappresenta il quarto capitolo della tetralogia cosiddetta Rebuild of Evangelion, una serie filmica reboot che nei primi tre titoli riassume e aggiorna l’anime e nel quarto la supera aggiungendo un nuovo finale inedito. In Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time, dunque, la protagonista Misato e il suo gruppo arrivano a Parigi, ormai rossa per effetto del Core, la sfera vitale degli Angeli. L’equipaggio dell’ammiraglia Wunder atterra su una torre di contenimento e ha solo 720 secondi per ripristinare la città. Quando appare un’orda di Nerv Eva, l’Unità Eva 8 potenziata di Mari deve intercettarla; nel frattempo, Shinji, Asuka e Rei vagano per il Giappone.

Per celebrare la conclusione di questo quartetto, su Amazon nello stesso giorno arriveranno anche i tre film precedenti: 1.11 You Are (Not) Alone, 2.22 You Can (Not) Advance, 3.33 You Can (Not) Redo. La soluzione di questa distribuzione è stata molto apprezzata dallo stesso Hideaki Anno, creatore, sceneggiatore e chief director: “Stavamo cercando il modo migliore per offrire il film ai fan nel mondo il prima possibile in una situazione difficile per i cinema durante il Covid-19 e siamo felici di aver trovato Prime Video a livello globale”. Gli appassionati di Neon Genesis Evangelion hanno dimostrato di essere ancora fedelissimi alla saga presentandosi nelle sale: lo scorso 28 giugno, infatti, grazie a un evento di Nexo Digital è tornato al cinema Evangelion: Death (True)2, del 1997, che concludeva la serie animata originale e che è oggi divenuto campione d’incassi in Italia, piazzandosi come il titolo più visto di questa settimana.