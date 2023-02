Evasão de pedágio sobe 50% em rodovia do Alto Tietê, aponta levantamento

Número é resultado da comparação de janeiro de 2022 com o mesmo período de 2023 na Rodovia Ayrton Senna. Número de pessoas que passam pelos pedágios sem pagar sobe no Alto Tietê

O número de pessoas que passam pelos pedágios sem pagar subiu quase 50% no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, no trecho do Alto Tietê. O comparativo é de janeiro de 2023 com o mesmo período de 2022. O preço médio da taxa na região é de R$ 4. Um valor que pode ser considerado baixo, principalmente, se forem levados em consideração os riscos que motoristas e funcionários correm por causa dessa prática.

“Mais de 80% dos evasores são veículos de passeio, são veículos leves. A grande concentração acaba realmente passando na pistas automáticas e ela acontece, por incrível que pareça, na parte diurna. Ou seja, na manhã ou na parte da tarde. Não acontece no período da noite. Cerca de 65% das evasões se concentram nesse período do dia“, explica Gustavo D’Ávila, coordenador de sistemas rodoviários da Ecopista, concessionária responsável pela via.

“A concessionária, ela faz a identificação dos veículos que estão trafegando nas pistas e a identificação dessas evasões através das câmeras posicionadas em todas as pistas automáticas. Essas imagens são criptografadas e encaminhadas diariamente para o DER que faz a autuação e encaminha para o infratores. O papel da concessionária é fazer essa identiticação e encaminhar as imagens ao DER que faz o encaminhamento da multa e a cobrança posterior.”

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a multa por evasão de pedágio é grave. O motorista recebe cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além da multa de R$ 195,23. “Se a placa estiver encoberta, isso é uma infração. Se a placa for encoberta propositalmente ela é mais grave. E se a placa for adulterada pode incorrer em crime”, aponta o tenente da Polícia Rodoviária Estadual André Belarmino.

Ele alerta ainda que o condutor não leva vantagem alguma com a evasão de pedágio. “Ele está tendo uma desvantagem só pelo risco que ele está colocando a própria segurança e os riscos que ele está colocando de outras pessoas. Também a gente não falou dos colaboradores da concessionária que precisam transitar periodicamente, principalmente, nas cabines de cobrança automática pode ocorrer um atropelamento porque um motorista vai avançar rapidamente para passar a cancela ou até mesmo quebrar a cancela que isso ocorre.”

Outras rodovias

A SPMar, que cuida do Rodoanel, registrou entre 1º e 27 de janeiro 143 evasões de veículos sem TAG (dispositvo de pagamento automático) e registrou também 882 com TAG bloqueado.

Geralmente a TAG é bloqueada quando o motorista passa por uma praça de pedágio, estacionamento ou coisa do tipo e não tem saldo em conta.

A CCR, concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra, informou que na praça de Arujá, na altura do km 204, de março a dezembro de 2022: 99.871 evasões. Só em dezembro foram 11.092.

Acidentes

Só no ano passado, 725 acidentes de trânsito foram registrados nas praças de pedágio em rodovias estaduais, que estão em concessão. A informação é da Artesp que não detalha as ocorrências foram em praças de cobrança manual ou automática.

Confira algumas dicas da Artesp de como evitar a multa por evasão

as pistas automáticas são exclusivas para veículos com tag. Para o perfeito funcionamento, o dispositivo deve estar instalado no local correto, no para-brisa, próximo ao espelho retrovisor;

verifique se há saldo junto à operadora que administra o tag antes de pegar a rodovia;

não trafegue muito próximo ao veículo da frente e lembre-se que a velocidade na área da praça de pedágio é de no máximo 40km/h, tanto na entrada do ‘garrafão’ (eixo da praça) quanto na saída;

só passe pela cancela se o semáforo estiver verde. Em caso de problemas na leitura do tag, siga as orientações dos agentes da pista;

verifique sempre se a placa do seu veículo está legível.

Assista a mais notícias

Ufficio Stampa