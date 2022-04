Evelyne Leclercq (Tournez manège !) : cet interdit que sa fille Céline lui a longtemps imposé

L’heure était à la confidence pour Evelyne Leclercq. Invitée de l’émission “Ça commence aujourd’hui” diffusée lundi 25 avril 2022 avec son petit-fils, l’animatrice est venue parler de sa carrière mais surtout de ses liens familiaux. Proche de Benjamin, elle a raconté comment ils entretenaient un lien très fort. “C’est plus une amie, une pote, qu’une grand-mère pour moi”, a déclaré le jeune à Faustine Bollaert sur le plateau de France 2. Surnommée “Nanane”, Evelyne Leclercq s’est aussi épanchée sur sa relation avec sa fille, Céline. Discrète, cette dernière a toujours préférer rester dans l’ombre de la notoriété de sa maman. “Je ne veux pas dire que c’était un sujet tabou, mais si on pouvait éviter d’en parler, on n’en parlait pas. À l’époque, j’étais très connue. […] Elle voulait rester discrète. Ma fille a toujours été quelqu’un de très discret.” a expliqué Evelyne Leclercq.

Évelyne Leclerq, fière de sa carrière, est juste Évelyne pour sa famille et ses proches. Demain sur @France2tv, elle témoigne avec son petit-fils de leur relation fusionnelle, un très beau moment d’amour à ne pas manquer ! pic.twitter.com/dP4JaruCKy — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) April 24, 2022

Evelyne Leclercq sur sa fille Céline : “Elle refusait que je l’accompagne”

En exemple, l’animatrice de “Tournez manège !” a raconté que plus jeune, sa fille Céline lui a d’ailleurs longtemps imposé un interdit : “Au lycée, elle refusait catégoriquement que je l’accompagne. Donc je l’accompagnais jusqu’à la porte mais il fallait que je reste à 50 mètres de la porte, pour ne pas qu’on me voie. Interdiction de rentrer dans la cour”. Une discrétion qui semblait lui convenir. “Ça m’arrangeait. Je n’ai jamais vécu dans la peau d’Évelyne Leclercq. C’est mon métier, que j’adore. […] Mais dans ma vie à moi, je suis Évelyne tout court, et la maman de Céline, et la grand-mère de Benji. À la maison, on ne parle pas d’Évelyne Leclercq. […] Parfois, je passe à la télévision et ils ne regardent pas parce que ça ne les intéresse pas” a conclu Evelyne Leclercq. Pour rappel, Céline est le fruit de son union avec

