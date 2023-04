Eventi e Progetti: i piani di Federica Pento dopo la Pasqua

Buon pomeriggio Federica. Come stai trascorrendo la pasquetta ?

Rigorosamente in Abruzzo, nella mia regione.

Escursione con degli amici e pranzo.

Domani e mercoledì sei in onda?

Si, domani alle 19:00 sarò in onda su Alma Tv canale 65 e mercoledì 12 aprile alle 11:00.

Come si chiama il programma tv e cosa dobbiamo aspettarci?

Il programma si chiama “L’Argonauta”, dove parlerò di tantenovità in corso.. come il mio album discografico in uscita.

Ti vedremo in onda due volte e non vediamo l’ora. Insomma le mete più belle dei tuoi viaggi fino ad ora quali sono state?

I miei viaggi più belli e più interessanti sono stati in Armenia dove ho vinto come la prima cantante italiana e in Croazia come miglior proposta giovanile.

Il tuo prossimo evento a Roma quando sarà?

Il 30 aprile parteciperò ad un bellissimo evento.. ma non sveliamo nulla.

Progetti e piani imminenti che puoi spoilerare…

Presto uscirà il mio album discografico realizzato interamente da me e da musicisti di fama internazionale.

