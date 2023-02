Evento agropecuário começa nesta quarta-feira em Itabaiana

O Sealba Show terá palestras, discussões com parlamentares, venda de produtos e implementos agrícolas. Área do Sealba Show em Itabaiana (SE)

O Sealba Show acontece de 1º a 4 de fevereiro no Parque Cunha Menezes, em Itabaiana, onde 160 marcas levam novidades, tecnologia, lançamentos e a principais tendências do setor. Esta é a segunda edição do evento.

A expectativa de público é superior a 20 mil pessoas e mais de R$ 80 milhões em volume de negócios.

Na programação acontece o Encontro do Agro com os Secretários municipais de agricultura da região Sealba, para fomentar a inclusão das produções agrícolas locais na merenda escolar, o Encontro do Agro com a Educação, que discute inserção do agro no material escolar, o Encontro do Agro com os Poderes que reúne representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário, na sexta-feira (3), para discutir as principais pautas do agro no Congresso Nacional, com participação do assessor de relações institucionais e especialista em relações governamentais e economia pela FGV, Victor Ayres.

Como uma das novidades da programação, acontecerá o Sealba para Elas, com palestras para empoderar as mulheres que empreendem no agronegócio, convite aberto para todos os movimentos de mulheres deste setor.

Técnicos das mais diversas áreas vão ministrar palestras sobre temas em destaque e fundamentais para o melhoramento das produções. As mais de 30 palestras acontecem durante todos os dias do evento e fazem parte de uma programação técnica voltada para produtores, trabalhadores, gestores e estudantes.

Nas palestras serão discutidos temas como agricultura regenerativa, licenciamento ambiental, importância do uso da água na produção do agronegócio, uso de drones, exportação, turismo rural, entre outros.

A denominação Sealba é uma organização territorial formada por 171 municípios dos estados de Sergipe, Alagoas e o nordeste da Bahia, por isso a junção das siglas dos três estados. O evento é gratuito. As portas serão abertas todos os dias das 10h às 20h.

