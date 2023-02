Evento com foco em saúde promove treinos e atividades físicas gratuitos em avenida de Bauru; veja as opções de aulas

Não é necessário fazer inscrição. Serão ministradas aulas de Tai Chi Chuan, alongamento, Fit Dance, educativo de corridas, funcional e Tik Tok Class, além de treinos com o mascote do Bauru Basket. Personal Unimed promove treinos e atividades físicas gratuitos em avenida de Bauru

Personal Unimed /Divulgação

Neste domingo (5) será realizada mais uma edição do evento que tem o objetivo de incentivar a população de Bauru e região a deixar a preguiça de lado e se exercitar na avenida Getúlio Varga. Não é necessário fazer inscrição.

O evento Personal Unimed busca estimular o bem-estar e qualidade de vida da população. As atividades são realizadas das 8h às 10h40, na Praça Panathlon, quadra 15. Aos domingos, a via é fechada para os veículos para que o público possa aproveitar o espaço.

“Nós entendemos que a prática frequente de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada são a chave para manter a saúde sempre em dia. Por isso, convidamos a população para participar deste evento e iniciar uma mudança de hábitos em seu cotidiano”, destaca o presidente da Unimed Bauru, Aparecido Donizeti Agostinho.

Cerca de 5 mil pessoas participaram da 1ª edição do Personal Unimed, realizada em julho de 2022

Unimed Bauru/Divulgação

Serão ministradas aulas de Tai Chi Chuan, alongamento, Fit Dance, educativo de corridas, funcional e Tik Tok Class, além de treinos com o mascote do Bauru Basket e com as meninas do time do Sesi Vôlei Bauru.

Para relaxar, os participantes também podem fazer uma sessão de quick massage na tenda montada na praça. Quem tem dúvidas sobre qual exercício físico é mais indicado para iniciar uma vida saudável, é só perguntar aos profissionais que estarão disponíveis durante o evento.

