Evento em Araraquara tem atividades físicas gratuitas; veja programação completa

‘Verão Univida’ tem início neste sábado (25) e se estende até quarta-feira (29), no Parque Infantil. Verão Univida reúne atividades físicas gratuitas em Araraquara

A 18ª edição do ‘Verão Univida’ reúne diferentes atividades físicas gratuitas para a população de Araraquara a partir deste sábado (25). O evento, que se estende até quarta-feira (29), ocorre no Parque Infantil (veja abaixo a programação completa e os horários das atividades).

Durante a ação, que é oferecida pela Unimed de Araraquara, haverá também dicas de saúde e de alimentação saudável e sorteio de brindes.

O evento não ocorre há dois anos, devido às medidas restritivas que foram impostas pela pandemia de Covid-19.

No sábado e no domingo, as atividades serão das 8h30 às 10h. De segunda a quarta-feira, o projeto será realizado das 19h às 20h30.

Veja abaixo a programação completa do evento:

SÁBADO (25)

8h30 às 9h – Univida Movimente-se;

9h30 às 9h30 – Alongamento postural;

9h30 às 10h – Fit Dance.

DOMINGO (26)

8h30 às 9h – Univida Movimente-se;

9h30 às 9h30 – Meditação ATMA;

9h30 às 10h – Ritbox.

SEGUNDA-FEIRA (27)

19h às 19h30 – Univida Movimente-se;

19h30 às 20h – Taekwondo;

20h às 20h30 – FitDance.

TERÇA-FEIRA (28)

19h às 19h30 – Univida Movimente-se;

19h30 às 20h – Box Training;

20h às 20h30 – Super-Heróis.

QUARTA-FEIRA (29)

19h às 19h30 – Univida Movimente-se;

19h30 às 20h – Alimentação Saudável;

20h às 20h30 – Yoga.

