Evento no Theatro Vasques encerra programação do Mês da Mulher em Mogi das Cruzes

Noite terá palestras, diálogo e apresentação musical. Participantes podem doar um pacote de absorvente que será encaminhado para campanha Tia Chica. Theatro Vasques recebe evento que encerra programação do Mês da Mulher em Mogi das Cruzes

Nesta sexta-feira (31), um evento encerra a programação do Mês da Mulher no Theatro Vasques em Mogi das Cruzes. A organização é do Fundo Social de Solidariedade.

De acordo com o fundo, a noite começa a partir das 18h, e terá participações especiais, palestra, diálogo, apresentação musical e, como as demais atividades da agenda especial, visa beneficiar a campanha Tia Chica, de combate à pobreza menstrual. Por isso, na entrada, que é gratuita, o Fundo Social pede a todos a doação de um pacote de absorventes que será doado para a campanha.

Uma das participações especiais da noite será a da CEO da Passarela Alternativa, Karen Brandoles. A organização social já está em parceria com o Fundo Social dentro da programação especial de março, com o brechó social, realizado no início desta semana no saguão do prédio-sede da Prefeitura. Nele, foram ofertados diversos itens de vestuário a preços populares e também os abiosorventes, modelos reutilizáveis e sustentáveis de absorventes, produzidos com exclusividade pelo Passarela Alternativa.

Karen falará um pouco sobre sua trajetória no empreendedorismo social e sobre o Passarela Alternativa, que ela idealizou e criou. O projeto atende meninas e mulheres presas e egressas prisionais e mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social, com capacitação e qualificação profissional, de forma que elas ganhem autonomia, tornem-se economicamente ativas e possam transformar a realidade em que vivem.

O evento contará ainda com a participação especial da jornalista, Marilei Schiavi, que será a cerimonialista da noite. Como atração musical, todos poderão conferir a segunda apresentação pública do coral de servidores, formado no final do ano passado, por iniciativa do Fundo Social de Mogi. Durante a cerimônia, também será exibido um vídeo gravado pela deputada federal Tabata Amaral, falando sobre dignidade menstrual.

O Theatro Vasques fica na Rua Doutor Corrêa, 515, no Centro. O evento é aberto a todo o público, em especial mulheres. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143.

