Evento promove feira de adoção de animais domésticos e serviços para pets

‘Pet Saúde’ acontece na manhã deste sábado (1º). Iniciativa é de quatro ONGs de Palmas. Feira de adoção será realizada em Palmas

Quem tem um animal doméstico ou pretende adotar um, tem programação para a manhã deste sábado (1º). É o primeiro Pet Saúde, evento organizado por quatro ONGs relacionadas à causa animal. O evento vai ser realizado na ONG Adota Palmas, na quadra 110 Sul, de 8h 30 às 12h.

Além de feira de adoção, as instituições ainda oferecem vacina antirrábica, teste de leishmaniose e de glicemia, degustação de vitaminas e petiscos, aplicação de remédios contra pulgas e carrapatos, além de controle de leishmaniose.

O objetivo é incentivar as pessoas a adotarem os animais e usufruir dos serviços oferecidos no local. “Queremos apresentar nosso projeto, que é inovador em Palmas. As pessoas podem ter serviços de castração e veterinários a preços populares”, comenta a voluntária da ONG, Késia Abreu.

As ONGs sobrevivem de doações e de trabalhos voluntários. Outras iniciativas que vão acontecer no local são o bazar literário e o bazar de roupas, que visam arrecadar fundos para pagar os resgates e manter a ONG.

