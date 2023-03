Evento ‘Rock no Parque’ vai unir música e protagonismo feminino neste domingo em Suzano

Programação, que vai das 13h às 17h, contará com a presença da banda Hórus, além das cantoras Cristiane Tonelli e Monny Mariano. Evento ‘Rock no Parque’ é destaque no Parque Municipal Max Feffer, em Suzano

Neste domingo (12) o Parque Municipal Max Feffer, em Suzano, recebe mais uma edição do evento “Rock no Parque”. Das 13h às 17h, o público poderá conferir o talento de artistas e bandas em que o protagonismo é feminino, em uma alusão ao Mês das Mulheres. Na programação estão a Banda Hórus, além das cantoras Cristiane Tonelli e Monny Mariano.

O cronograma de atrações musicais começou no domingo passado (5) com uma roda de samba, que teve a presença de Wal Serra e Lili Figueiredo. No dia 19 de março será a vez do “MPB com Elas”, com apresentação de cantoras da região. Já no dia 26, se apresentam as “Minas do Hip Hop”. As ações são conduzidas pela coordenadora de música da pasta, Raquel Pereira.

O secretário e vice-prefeito Walmir Pinto destaca que as atrações valorizam o papel da mulher . “As atividades que serão realizadas mostram como as mulheres estão se destacando em todos os meios, produzindo arte e cultura para todos os gostos. As iniciativas vão ao encontro dos anseios femininos, de participação efetiva em todos os setores da sociedade”.

Walmir ainda afirma que, além de homenagear as mulheres, o projeto tem o objetivo de trazer “pluralidade” dentro do segmento musical. “Buscamos trazer artistas de diversos segmentos e estilos musicais diferentes, visando promover a pluralidade cultural e contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária”, finalizou.

O Parque Municipal Max Feffer fica na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador.

Rock no Parque

Quando: 12 de março

Horário: das 13h às 17h

Quanto: entrada gratuita

Onde: Parque Municipal Max Feffer

Endereço: Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador

