Eventos esportivos provocam interrupções nas travessias marítimas na Baixada Santista, SP

Pausas são importantes para a segurança dos atletas durante a prova. Travessia de balsas em Santos, SP

Departamento Hidroviário/Divulgação

Os eventos esportivos Ultramaratona Aquática do Rio Itapanhaú e Volta à Ilha de Santo Amaro devem provocar pausas momentâneas nas travessias marítimas na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, neste sábado (25).

Segundo o Departamento Hidroviário (DH), as interrupções são importantes para a segurança dos atletas durante a prova e devem acontecer no período entre 7h30 e 14h na travessia entre Bertioga e Guarujá e, entre 13h e 17h nas travessias entre Santos e Guarujá e entre Santos e Vicente de Carvalho.

O DH irá veicular mensagens informativas sobre os horários nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), mídias digitais e aplicativo.

