evita-questi-errori-quando-utilizzi-i-calamari

Marzo 24, 2021Virgilia Panariello

Non solo fritti, ma anche grigliati, i calamari si prestano a diverse preparazioni, scopriamo però i possibili errori da evitare.

I calamari sono molluschi gustosi e invitanti che un pò tutti gradiscono a tavola, si prestano a diverse preparazioni in cucina. Un alimento non solo saporito ma molto versatile che si possono acquistare di diverse dimensioni, piccoli come i calamaretti che si prestano di solito alla frittura ma un pò più grandi perfetti per farcirli come meglio gradite, o per preparare anche un piatto diverso.

I calamari si possono servire come primi piatti, quello più conosciuto è la calamarata, un piatto profumato, ma anche alla griglia o fritti. Ma al di là della preparazione, è necessario prestare attenzione per evitare di commettere errori. Noi di Mammeincucina vi elenchiamo i possibili errori da evitare quando utilizzate i calamari per le vostre preparazioni.

Se desiderate preparare una frittura di calamari perfetti o i calamari alla piastra dovete porre attenzione a non commettere errori che potrebbero compromettere il piatto finale.

Foto da pixabay

