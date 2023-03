Evitar leite e trigo na alimentação pode diminuir sintomas de problemas intestinais

Com produtos à base de arroz, RisoVita oferece aos consumidores bebidas e farinhas para substituir os ingredientes tradicionais nas receitas Sentar à mesa e desfrutar das diversas receitas deveria ser um momento prazeroso. Mas no caso de quem possui algum problema intestinal, as refeições podem causar uma má digestão, dependendo dos ingredientes utilizados durante o preparo. Nesse cenário, tirar o trigo e o leite da alimentação pode ser o primeiro passo para diminuir os sintomas, substituindo os alimentos por outros que proporcionem a mesma versatilidade na hora de cozinhar.

Engana-se quem pensa que retirar tais insumos reduz as opções de pratos. Para permanecer com a imensidão de possibilidades, é possível utilizar bebidas e farinhas à base de arroz, como as da RisoVita – marca de saudabilidade da Fumacense Alimentos. “O leite e o trigo são alimentos fermentáveis, por isso causam desconforto após a ingestão. Ao fazer essa alteração, a comida se torna saborosa e segura para essas pessoas”, afirma a nutricionista Larissa Zanette (CRN 10 9630).

Seja em receitas doces ou salgadas, os produtos da RisoVita podem substituir perfeitamente a farinha de trigo e o leite de vaca, uma vez que possuem quase a mesma textura. As bebidas, por exemplo, podem ser utilizadas em vitaminas. Já com as farinhas ou misturas, os consumidores conseguem fazer pizzas, massas, bolos, dentre tantas outras receitas. “Ao preparar os alimentos em casa, as pessoas sabem exatamente quais ingredientes estão sendo utilizados, fator muito importante para quem possui algum problema intestinal”, destaca a nutricionista.

Segundo uma pesquisa divulgada neste ano pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), cerca de cinco milhões de pessoas no mundo possuem doenças inflamatórias no intestino. O alerta está para a função que o órgão exerce no corpo. “É no intestino delgado que acontece a absorção de alguns nutrientes importantes, enquanto, no intestino grosso, acontece a captação da água e a formação do bolo fecal”, explica Larissa.

Doença de Crohn, Síndrome do Intestino Irritável, Retocolite Ulcerativa e Obstipação Intestinal estão entre os problemas mais comuns no órgão. “O nosso intestino também está relacionado com a imunidade e bem-estar, pois é ali que acontece a secreção de hormônios, como a serotonina. Cuidar do intestino, é cuidar da sua saúde no geral e evitar alguns alimentos é pensar em si mesmo”, evidencia a nutricionista.

Sobre a RisoVita Fruto da inovação e diversificação, a RisoVita surgiu no ano de 2014 por conta da grande visão de futuro e vasta experiência no beneficiamento e produção de arroz da empresa Fumacense Alimentos. Aliada à tecnologia europeia de ponta e equipamentos modernos, a marca tornou-se pioneira na América Latina com o início da produção de bebidas vegetais à base de arroz.

Com produtos nacionais e de excelente qualidade, os alimentos são produzidos a partir dos grãos deste cereal. Devido à crescente procura por alimentação saudável, a RisoVita aumentou seu mix de produtos e hoje encontram-se disponíveis as bebidas vegetais líquidas e em pó, farinhas de arroz e misturas para pães e bolos.

Em 2021, com o intuito de oferecer um produto ainda mais saudável para seus consumidores, a RisoVita lançou a sua primeira linha orgânica. Os primeiros produtos disponibilizados nas prateleiras dos supermercados foram a farinha de arroz e a bebida vegetal à base de arroz nos sabores original e de coco. Os novos alimentos não possuem nenhum aditivo químico, encaixando-os perfeitamente na categoria Clean Label e Plant-Based.

Juntamente com o Criciúma Shopping, a Mark At Place e a JS Empreendimentos, a Fumacense Alimentos – com as marcas Kiarroz e RisoVita – faz parte do Grupo EZOS, um grupo econômico lançado em 2020 com um sistema de gestão inovador, por conta da criação do primeiro Centro de Serviços Compartilhados do Sul catarinense.

