evoluzione-e-innovazione:-le-chiavi-per-il-futuro

“Il futuro immobiliare è oggi, quello che seminiamo oggi, – afferma Luigi Sada, Amministratore Delegato Tecnocasa Franchising SpA – e così ogni giorno, determinerà il nostro futuro. Questo il significato che abbiamo voluto dare all’edizione 2021 della Conferenza Stampa del nostro Gruppo”.

“Per noi il futuro è tecnologia. Se è vero che il 2007 è stato l’anno più importante nella storia recente della tecnologia, – spiega Sada – possiamo dire che per noi del Gruppo Tecnocasa è stato proprio il periodo 20-21 in cui abbiamo messo a terra tutto il nostro sapere e abbiamo costruito un potente modello digitale che ci ha permesso di fare quel salto verso il futuro che diversamente sarebbe avvenuto in tempi più “dilatati”. Attraverso l’innovazione costante degli strumenti a disposizione delle reti intendiamo svolgere il lavoro di sempre con gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia. Innovare significa anche fare le cose meglio, in modo più semplice ed efficace e la semplificazione dei processi d’agenzia è stato il principale obiettivo con il passaggio a Tecnocloud Lightning, il gestionale delle nostre agenzie basato sulla piattaforma Salesforce e rilasciato alla rete immobiliare residenziale nella nuova versione lo scorso 20 settembre”.

La responsabilità sociale e ambientale

“Parliamo di innovazione e di tecnologia, elementi cari al nostro Gruppo, ma – aggiunge Luigi Sada – non possiamo pensare al futuro senza farci carico della responsabilità sociale e ambientale.

Il metodo di sviluppo delle nostre reti, basato esclusivamente sulla crescita interna, crea opportunità di lavoro per i giovani che, grazie agli affiliati più esperti e alla nostra Scuola di Formazione imparano una professione con etica e correttezza, valore che rimarrà come capitale personale per sempre. Anche questo significa per noi avere uno scopo sociale e fa parte della nostra concezione di responsabilità.

Ci facciamo carico della responsabilità ambientale aderendo con Tecnomedia al programma di UPM che promuove iniziative nel mondo utili alla compensazione di CO2 a salvaguardia del clima. Attraverso La Ducale SpA, società di sviluppo immobiliare del Gruppo Tecnocasa, abbiamo cura di attivare iniziative immobiliari fortemente orientate al risparmio energetico. Non ultimo il Gruppo Tecnocasa, direttamente e unitamente a molti nostri affiliati e collaboratori sostiene la Fondazione Millesoli Onlus, attiva per il sostegno dei bambini in difficoltà sia in Italia, sia in India”.

I piani di sviluppo del Gruppo

“Guardare al futuro significa per noi – afferma l’Amministratore Delegato – anche proseguire i piani di sviluppo delle reti in Italia e all’estero. Il dato globale delle agenzie nel mondo del Gruppo Tecnocasa al 30/09 di quest’anno si attesta a 3.524 unità con un incremento del 4,38 % rispetto allo stesso dato dello scorso anno. Le reti immobiliari contano 3.218 agenzie con un + 4%. 306 le agenzie di mediazione creditizia a marchio Kìron ed Epicas, che segnano un + 8,9%.

Sono numeri importanti che consolidano la posizione del Gruppo quale leader nel settore a livello nazionale ed europeo.

Per quanto riguarda le reti immobiliari, in Italia al 30/09/21 contiamo 2.361 agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete con un + 2,9%. Nel dettaglio per il settore residenziale 1.749 agenzie Tecnocasa (+2,3%) e 523 agenzie Tecnorete (+4,4%); per il settore industriale-commerciale 82 agenzie Tecnocasa Immobili per l’Impresa + 5% e 7 agenzie Tecnorete Immobili per l’Impresa (1 unità in più rispetto all’anno precedente).

Valori in aumento anche per le opzioni di zona che al 30/09 ammontano a 224 richieste di aperture di nuove agenzie che si andranno a realizzare da qui al primo semestre 2022. Spicca l’area Nord con 153 opzioni, 42 nel centro e 29 nel sud e isole”.

I giovani: protagonisti del futuro

“Il futuro sono anche e soprattutto i giovani, – conclude l’Amministratore Delegato di Tecnocasa Franchising – attori del mercato in duplice veste: sono coloro che, oggi ancora di più, acquistano casa e accendono un mutuo; e sono i soggetti direttamente coinvolti come protagonisti di una professione che rappresenta una reale possibilità di occupazione e crescita.

Sono oltre 9.855 gli individui impegnati nei diversi ruoli d’agenzia che scelgono il Gruppo Tecnocasa per costruire il loro futuro. Rispetto al 30/09/2020 il numero di risorse è incrementato del 3%. L’età media è di 42 anni per gli affiliati, 28 anni per i collaboratori e 30 anni per le coordinatrici. Questi valori sono invece in calo perché grazie all’inserimento di giovani l’età media si sta progressivamente abbassando.

In oltre 40 anni abbiamo costruito il Gruppo Tecnocasa mattone su mattone, camminando su un percorso fatto di regole, quelle poche regole essenziali che ci ha trasmesso il nostro fondatore dott. Pasquali. Il futuro è nelle nostre mani, nella nostra capacità di costruirlo. Perché è oggi, non domani, che comincia il futuro”.

