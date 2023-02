Ex-agente penitenciário atira contra esposa e comete suicídio em seguida, em Martinópolis

Mulher, de 31 anos, foi encaminhada ao Hospital Regional de Presidente Prudente (SP) com perfuração entre o pescoço e a clavícula. Homem, de 38 anos, atirou contra a esposa e cometeu suicídio com a mesma arma utilizada no crime

Arquivo/Polícia Civil

Um homem, de 38 anos, atirou contra a esposa e depois se suicidou na madrugada deste domingo (19), no Conjunto Habitacional Hideo Nagai, em Martinópolis (SP).

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o homem era ex-agente penitenciário e disparou contra a esposa, de 31 anos, com uma arma calibre 38. O tiro atingiu a região entre o pescoço e a clavícula da vítima.

Logo em seguida, com a mesma arma, o suspeito cometeu suicídio dentro de um dos quartos da residência.

Ainda conforme o Boletim, os policiais militares encontraram a mulher sentada em uma cadeira na varanda da casa.

Uma unidade de resgate foi acionada e constatou o óbito do homem no local.

A mulher foi socorrida ao pronto-socorro do município e transferida para o Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente (SP).

A Polícia Civil localizou a arma utilizada no crime dentro da residência, além de munições, carregadores e coldre. Todos os objetos foram apreendidos.

No local, também foi possível observar marcas de socos na parede do quarto e na porta.

O irmão do homem disse aos policiais civis que as discussões entre o casal eram constantes.

O HR informou que a paciente em questão deu entrada no pronto-socorro da unidade na madrugada deste domingo (19), às 5h23, onde foi prontamente atendida pela equipe médica e multiprofissional. “Devido à estabilidade em seu quadro clínico, e, após receber todos os cuidados necessários na unidade, obteve alta hospitalar às 12h30 da tarde de hoje.”

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo