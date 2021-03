Ex corteggiatrice di Uomini e Donne deve abortire: “Dovrò interrompere la gravidanza è troppo debole per vivere” (FOTO)

Megghi Galo costretta ad interrompere la sua gravidanza: l’annuncio su IG

Purtroppo nelle ultime ore è stata resa nota una triste notizia da un’ex volto del dating show di Maria De Filippi. Chi segue il programma da tempo sicuramente ricorderà Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La donna ha comunicato che sarà costretta a interrompere la sua gravidanza.

A comunicarlo è stata lei stessa attraverso un lungo post su Instagram dove ha spiegato ai follower il motivo di questo gesto estremo. “Il mio bambino purtroppo non ce la fa, è troppo forte per poter morire ma troppo debole per poter vivere”, ha scritto la ragazza sul noto social network. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato l’ex protagonista del Trono classico.

Il triste racconto dell’ex volto del Trono classico di Uomini e Donne

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Megghi Galo, con un filmato sul suo account Instagram ha raccontato in lacrime la triste vicenda che la riguarda in prima persona. Parlando con i suoi follower, la ragazza ha detto:

“Qualche giorno fa la mia coloratissima vita è stata colpita da un treno fatto da dolore, da angoscia e oscurità. E il mio bambino purtroppo non ce la fa, è troppo forte per poter morire, ma troppo debole per poter vivere. Dovrò interrompere la gravidanza, ero quasi al terzo mese e felice come non mai, ma l’ultima visita non è andata bene”. (Continua dopo la foto)

Megghi Galo racconta su Instagram il motivo del suo aborto

Adesso, nonostante il grande dolore che sta provando e che è difficile che passi via in poco tempo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne vuole rendersi utile. Infatti, sempre sulla clip condivisa sul suo profilo Instagram, Megghi Galo ha detto anche: “Quello che è successo è un caso abbastanza raro, praticamente colpisce un feto su 10.000. Sto facendo tante analisi, diversi prelievi per far partire una ricerca che, non aiuterà solo me a capire cos’è successo ma anche quelle donne che in futuro potrebbero riscontrare questa problematica”.

Ecco un’altra foto estrapolata dal video realizzata dalla giovane sul suo canale social:

