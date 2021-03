Ex del Gf Vip: dall’abbandono del padre al cinema | L’annuncio

Selvaggia Roma deve la sua notorietà al programma Temptation Island, insieme all’ex fidanzato Francesco Chiofalo nel 2017. Nel 2020 però la vera fama non è tardata ad arrivare dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP. Nelle ultime ore annuncia il suo debutto nel mondo del cinema. Ecco dove la vedremo

da Temptation Island al Gf VIP

Selvaggia Roma, all’anagrafe Sabrina Haddaji, è per metà italia e per l’altra metà tunisina. Nasce il 29 ottobre 1990 e prima del successo è stata una ballerina e grande amante dei tatuaggi. Il suo nome è finito sotto le luci della ribalta con la partecipazione al reality show ‘Temptation Island‘. La coppia Selvaggia e Francesco (fidanzato dell’epoca) crea da subito molta simpatia nel pubblico italiano e soprattutto vengono ricordati ancora oggi per il bizzarro soprannome, ‘lenticchio‘, scelto dalla ballerina per il compagno. I due alla fine dell’avventura sull’isola delle tentazioni decidono di lasciarla separati, per poi ritornare insieme una volta rientrati a Roma. La relazione non dura molto che si lasciano definitivamente.

Selvaggia, risultata positiva al Covid-19, non entra perciò ad ottobre ma ben due settimane dopo nella casa del Grande Fratello VIP. Il suo ingresso è contraddistinto da scontri molto accesi con altri concorrenti, nello specifico con Enock ed Elisabetta Gregoraci. La bella romana asserisce di aver scambiato un bacio passionale con il fratello di Balotelli, che fin qui non ci sarebbe nulla di male se non per il fatto che all’epoca fosse fidanzato. Quest’ultimo smentisce con forza dandole della bugiarda e anche la compagna, Giorgia Migliorati, non le crede affatto. Ma ciò che lascia basito il pubblico è la confessione sull’abbandono del padre…continua sotto

LEGGI SOTTO—-> Ex di Temptation Island e il dramma della malattia: ha pensato al suicidio

LEGGI ANCHE—-> Il cantante Ultimo beccato con la figlia di un volto noto

Durante il soggiorno nella casa del Gf VIP Selvaggia confessa ai suoi compagni d’avventura di essere stata abbandonata dal padre tunisino e di aver tentato il suicidio: “non volevo sentire più dolore, non volevo sentire più niente. Quando mio padre mi ha abbandonato mio padre ho provato anche il suicidio”. Queste rivelazioni però vengono smentite, a detta sua, dall’ex Francesco Chiofalo nel salotto di Barbara D’Urso, spiegando che tra i due i rapporti non si siano mai interrotti.

L’annuncio social

Nelle ultime ore Selvaggia ha fatto un annuncio social che ha lasciato tutti i suoi fan basiti ed emozionati: il debutto come attrice! Ecco nel dettaglio. Il docu-film si intitola ‘Napule‘ e racconta la spaccatura tra la Napoli bene del Vomero e quella periferica di Scampia. L’ex gieffina, scelta dal regista Enzo G. Castellari, interpreterà il ruolo di Sabrina. Ebbene sì, il personaggio che porterà in scena ha il suo vero nome. Per scoprire maggiori dettagli non resta che aspettare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

L’articolo Ex del Gf Vip: dall’abbandono del padre al cinema | L’annuncio proviene da Political24.