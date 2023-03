ex-deputado-estadual-raimundo-fernandes-morre-em-natal

Ex-parlamentar estava internado desde segunda-feira (27) depois de sofrer um acidente doméstico. Ele foi presidente da ALRN entre 1993 e 1995. Deputado Raimundo Fernandes durante sessão na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte

Eduardo Maia/ALRN

O ex-deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte Raimundo Fernandes morreu na tarde desta quinta-feira (30) aos 80 anos de idade em um hospital particular em Natal.

O ex-parlamentar estava internado em estado grave desde segunda-feira (27) depois de ter sofrido um acidente doméstico ao cair de uma escada em casa. A morte foi confirmada pela assessoria da ALRN. Ele deixa a esposa e uma filha.

Raimundo Fernandes ocupou o cargo de deputado estadual na ALRN por dez mandatos.

Antes, havia sido prefeito de São Miguel, na Região Oeste do RN, entre 1977 a 1982. Neste último ano como prefeito, se elegeu pela primeira vez para a ALRN.

Ele foi presidente da Casa Legislativa de 1993 a 1995, chegando a assumir o governo do RN temporariamente.

Raimundo permaneceu no mandato como deputado estadual até o ano passado – depois de eleições consecutivas desde 2002 -, quando tentou a reeleição para os anos de 2023 a 2026, mas ficou de fora dos eleitos.

Em nota, a Assembleia lamentou a morte do ex-parlamentar. “Seu gabinete estava sempre de porta aberta para a população, principalmente a população da ‘Tromba do Elefante’, composto por municípios do Alto Oeste, do Médio Oeste e do Potengi, onde o deputado Raimundo tinha base política”, disse a nota.

O governo do RN decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-deputado. “Neste momento de grande consternação, o governo estadual solidariza-se com a dor da esposa Maria Gisenira Diógenes de Freitas Fernandes, carinhosamente chamada de Nirinha, a filha, Patrícia, e todos os familiares e amigos, desejando que todos encontrem conforto nessa hora de dor e saudade”.

O governo destacou no deputado a “dedicação diante das adversidades da vida e da luta, além de um elevado senso de responsabilidade frente às atividades colocadas sob sua responsabilidade”.

Raimundo Fernandes era auditor fiscal e também já foi Secretário para Assuntos Extraordinários da Prefeitura Municipal de Natal.

Em 2014, Raimundo Fernandes sofreu um acidente de carro na RN-177 no município de Coronel João Pessoa e ficou dias internado. O carro dele ficou destruído.

