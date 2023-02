ex-deputado-estadual-roberto-purini-morre-aos-85-anos-em-bauru

Ex-parlamentar, que também foi vereador da cidade por dois mandatos, tratava uma pneumonia desde o fim do ano passado. Purini foi deputado por 5 legislatura entre as décadas de 1970 e 1990. Roberto Purini foi deputado estadual por cinco legislaturas

TV Câmara / Reprodução

Morreu na madrugada desta sexta-feira (3) o ex-deputado estadual Roberto Purini. Ele tinha 85 anos e tratava uma pneumonia desde o final do ano passado em um hospital particular da cidade. Além da esposa, Purini deixa quatro filhos e dois netos.

Roberto Purini foi vereador em Bauru por dois mandatos e deputado estadual por cinco legislaturas.

Segundo informações divulgadas pela Câmara de Bauru, Roberto elegeu-se vereador pela primeira vez em 1968, aos 31 anos, com 1.134 votos, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), na 21ª Legislatura (1969-1972).

Na sequência, foi reeleito, com 2.896 votos, para o seu segundo mandato na 22ª Legislatura (1973-1976) da Câmara de Bauru. Como vereador, atuou como 1º secretário da Mesa Diretora, em 1970, durante a 21ª Legislatura da Casa de Leis (1969-1972).

Em 1978, foi eleito Deputado Estadual pelo PMDB, com 39.581 votos. Roberto Purini atuou como parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) por cinco legislaturas: 9ª Legislatura (1979-1983); 10ª Legislatura (1983-1987); 11ª Legislatura (1987-1991), 12ª Legislatura (1991-1995) e 13ª Legislatura (1995-1999). Elegeu-se à Constituinte com 60.305 votos, recebidos em sua maioria na região de Bauru. Atuou como membro efetivo e relator da Comissão de Sistematização, a mais importante na Constituinte.

Além disso, era advogado, jornalista e professor. O velório está previsto para começar às 14h30, no Centro Velatório Terra Branca, e o enterro agendado para as 10h deste sábado (4), no Cemitério Jardim dos Lírios.

Além da Câmara de Bauru, a prefeitura também divulgou nota de pesar pelo falecimento do ex-parlamentar. No texto, o executivo diz que lamenta o falecimento do ex-deputado estadual e que se solidariza com a família e amigos.

