Ex-deputado federal Rodrigo Agostinho é confirmado na presidência do Ibama

Nomeação foi publicada nesta sexta-feira (24). Posse na função está marcada para a próxima terça. Para especialistas, órgão ambiental foi alvo de desmonte na gestão Bolsonaro. Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), com o novo presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho (PSB), na COP 27

O ex-deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB) foi nomeado nesta sexta-feira (24) para o cargo de presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A cerimônia de posse de Agostinho na nova função ocorre na próxima terça-feira (28) em Brasília.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deve participar. Ela convidou Agostinho para assumir o Ibama em janeiro.

Rodrigo Agostinho foi prefeito de Bauru (SP) por dois mandatos. E, em 2018, foi eleito deputado federal (veja mais detalhes abaixo).

Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o Ibama, entre outras atribuições, fiscaliza a execução de políticas relativas a licenciamento ambiental e à autorização de uso dos recursos naturais.

Como presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho terá a missão de reestruturar o órgão que, para especialistas, foi alvo de desmonte durante a gestão Jair Bolsonaro (PL).

Ele também terá de lidar com os ataques criminosos que o Ibama vem sofrendo. Nesta quinta-feira (23), por exemplo, garimpeiros armados atacaram a base do órgão na Terra Indígena Yanomami.

Ex-deputado federal Rodrigo Agostinho é nomeado presidente do Ibama

Durante o mandato como parlamentar, Rodrigo Agostinho foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional.

Em novembro do ano passado, participou da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 27), representando a Câmara.

Na ocasião, afirmou que o Brasil retornava ao cenário climático global com a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições.

Rodrigo Agostinho (PSB-SP) durante sessão na Câmara dos Deputados, em 7 de dezembro de 2022

Rodrigo Agostinho

Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça tem 45 anos, é natural de Cafelândia (SP), e é formado em Direito.

Aos 22 anos, foi eleito vereador em Cafelândia. Ele foi reeleito para a função e, de 2005 a 2008, assumiu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade.

Rodrigo Agostinho em imagem de arquivo

Em 2008, foi eleito prefeito de Bauru (SP), na eleição de 2012, foi reeleito. Agostinho assumiu a Prefeitura de Bauru, cargo para o qual também foi reeleito e ficou até 2016. Em 2018, foi eleito deputado federal.

Nas eleições de 2022, tentou a reeleição para a Câmara dos Deputados, mas não conseguiu votos suficientes para assumir uma cadeira na Casa, ficando como suplente.

