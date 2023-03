Ex-diretora de escola cega estimula autonomia de outras mulheres com deficiência visual no interior de SP

Maria Rosa Delmasso Rodrigues divide sua história de luta por independência no Dia da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8). Pedagoga de Marília (SP) participa do projeto “Mulheres Desbravadoras”, promovido pela Associação dos Deficientes Visuais de Marília (Adevimari). Maria Rosa Delmasso Rodrigues, ao centro de óculos escuros, com outras mulheres com deficiência visual durante troca de experiências em Marília (SP)

A luta de Maria Rosa Delmasso Rodrigues, de 56 anos, por autonomia e direitos é inspiradora e ela usa sua história para incentivar outras mulheres que, assim como ela, são deficientes visuais.

Ex-diretora de escola municipal em Marília (SP), por mais de uma década até o ano passado, ela perdeu a visão em 1995, quando era professora infantil e tinha acabado de ser aprovada no concurso para chefiar uma unidade de ensino vinculada à prefeitura.

Quando sofreu o descolamento de retina que a deixou cega, a docente tinha um filho de um ano e meio e também precisava lidar com os desafios de ser mãe. E queria poder fazer isso sem a ajuda de outras pessoas para tudo.

Maria Rosa Delmasso Rodrigues ficou cega em 1995 e lutou para assumir cargo de diretora de escola após aprovação em concurso de Marília (SP)

Foram anos de enfrentamento judicial para assumir o cargo, e muito desgaste para reverter uma aposentadoria compulsória, ao mesmo tempo em que superava os desafios impostos pela perda da visão.

Hoje Maria Rosa usa toda essa experiência, ao mesmo tempo em que cursa mestrado na área de psicologia da educação, com ênfase no ensino de matemática, para dar consultoria na rede municipal.

Paralelamente, ela ainda auxilia outras mulheres cegas a se tornarem independentes. Nesta quarta-feira, Dia da Mulher (8), ela inclusive participa do projeto “Mulheres Desbravadoras”, promovido pela Associação dos Deficientes Visuais de Marília (Adevimari).

O evento é realizado a partir das 9h15 e na sede da entidade, que fica na Avenida Sampaio Vidal, 245, salas 2 e 3, no centro.

Maria Rosa Delmasso Rodrigues com cão-guia, tema da conversa com outras mulheres cegas de Marília (SP) nesta quarta-feira (8)

Segundo os organizadores, o objetivo é “a inclusão das mulheres com deficiência visual na sociedade procurando estimular e desenvolver a sua plena independência nas diferentes atividades da vida”.

Muitas mulheres cegas, segundo a associação, vivem em situação de isolamento social e de vulnerabilidade “devido à falta de transporte que viabilize sua chegada até os atendimentos e a carência de implantação de outros programas de atendimentos que propiciem o seu pleno desenvolvimento”.

Maria Rosa vai conversar com outras mulheres cegas sobre o uso do cão-guia. De acordo com ela, aprender a utilizar a bengala, vencer a insegurança para se locomover e ter a “experiência de rua” é fundamental para as demais atividades da vida.

Entre outras coisas, como aprender a lidar com programas de computação para cegos e se adaptar a uma série de novos hábitos e técnicas, foi o que a permitiu, enquanto esperava sua nomeação como diretora, a desempenhar cargos de liderança em diferentes instituições.

Maria Rosa Delmasso Rodrigues, de Marília (SP), com cão-guia em igreja: autonomia em todas as áreas da vida

Durante quase cinco anos, Maria Rosa viveu na região sul do Brasil onde dirigiu centros de apoio a pessoas com deficiência visual, criou salas de aula para crianças cegas, fundou projetos de acessibilidade, entre outras iniciativas. “Foi onde descobri que mulheres cegas poderiam liderar, de fato”.

“Existem mulheres cegas que não saem de casa por causa da insegurança e do medo da própria família, que não sabem o que é um quarteirão. Então a gente ensina, acompanha pelas redondezas de casa, mostra os obstáculos, como pegar o transporte público”, conta a pedagoga sobre parte do trabalho desenvolvido por ela com a Adevimari.

Além da ensinar outras mulheres com deficiência visual sobre questões práticas do dia a dia, os encontros e as rodas de conversa, de acordo com a ex-diretora, são fundamentais para a autoestima e troca de experiências.

“A gente sabe das lutas das mulheres até conseguirem o espaço para o trabalho, a luta é para todas, então você imagina para uma mulher com deficiência visual, ser mãe, dona de casa, assumir todas as outras obrigações que outras mulheres assumem, se não tiver centro de reabilitação com profissionais que orientem, tem muitas mulheres que caem em depressão, mas ficar cega não é o fim dos sonhos, longe disso”, destaca.

.

