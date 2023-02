Ex-funcionário mata fazendeiro e estupra filha da vítima, de 11 anos, em Lagoinha, SP

Jovem está internada em um hospital infantil. Polícia busca homem suspeito de matar fazendeiro e estuprar filha da vítima em Lagoinha (SP)

A Polícia Civil faz buscas por um homem que invadiu uma fazenda e matou o ex-patrão, de 72 anos, na noite desta sexta-feira (17), em Lagoinha, no interior de São Paulo. Além do assassinato, o homem ainda sequestrou a filha do fazendeiro de apenas 11 anos e estuprou a menina.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma área rural e de difícil acesso. A esposa do fazendeiro contou que um funcionário do local a avisou que o marido dela teria se machucado e precisava de ajuda.

A mulher teria saído da casa principal e ido até o caseiro, mas quando chegou lá encontrou o marido morto no curral e foi surpreendida por um ex-funcionário, que havia armado a emboscada. Ele a enforcou, amarrou e a amordaçou.

Em seguida, o homem teria invadido a casa principal e sequestrado a filha das vítimas. A menina foi levada para uma área de mata, onde foi estuprada.

Segundo o relato da criança para a polícia, ao gritar por socorro o ex-funcionário ainda a ameaçou colocando uma faca na garganta dela. Em um momento em que o sequestrador se distraiu, a menina conseguiu correr e buscar ajuda.

A garota foi levada para um hospital infantil, onde está internada e passando por atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde da menina. A mãe dela conseguiu se desamarrar, foi resgatada e passa bem.

As equipes fizeram buscas pelo criminoso durante o período da noite na área de mata, mas ele não foi encontrado. As buscas devem ser retomadas ao longo do dia.

Ainda segundo informações da polícia, o ex-funcionário teria cometido o crime após um desentendimento com o fazendeiro sobre um pagamento.

O caso foi registrado como homicídio, estupro de vulnerável e cárcere privado.

