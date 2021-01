ex-giunta-di-montefiascone-indagata-per-abuso-d’ufficio

Alessandro Quami 28 gennaio 2021 a

a

a

Indagati l’ex sindaco di Montefiascone Massimo Paolini, gli ex assessori e quattro agenti della municipale per abuso d’ufficio in concorso. Sono due i fatti contestati. Il primo risale al settembre 2019, si tratta del concorso per assumere quattro agenti di polizia locale a tempo determinato; l’altro è il procedimento di mobilità interna (delibera di giunta comunale numero 175 del 31 luglio 2019) con cui la vigilessa Giulia Bassi prese il posto di Luigi Salvatori alla guida della polizia locale del colle falisco. Ad occuparsi delle indagini è il sostituto procuratore Franco Pacifici.

I destinatari delle informazioni di garanzia sono l’ex primo cittadino Paolini (socialista), la ex vicesindaca Orietta Celeste (indipendente di centrodestra), gli ex assessori Rita Chiatti (Forza Italia), Massimo Ceccarelli (Fratelli d’Italia), Fabio Notazio (centrodestra, ex Fi), Paolo Manzi (Fdi); i tre agenti della municipale e membri della commissione Giulia Bassi, Luciana Fronda, l’agente in pensione Giovanni Nunziati, e il comandante in pensione Luigi Salvatori. In merito al presunto reato del 22 agosto 2017, l’ex sindaco e gli ex assessori sono indagati in quanto, “in concorso tra loro, e nello svolgimento delle loro funzioni di amministratori comunali, firmavano e approvavano la delibera di giunta comunale numero 215 del 22 agosto 2017, con cui indicavano la riserva dei posti soltanto a favore del personale interno al Comune, omettendo le altre categorie previste per legge, quali appartenenti alle forze armate, disabili e equiparati, e così facendo intenzionalmente arrecavano al Comune di Montefiascone un ingiusto danno”. La Procura indaga anche su un’altra ipotesi di reato, del periodo 31 luglio 2019-17 settembre 2019. I membri dell’ex giunta comunale e l’ex comandante Salvatori, in concorso tra loro, “firmavano e approvavano la delibera di giunta numero 175 del 31 luglio 2019, con la quale deliberavano di ricoprire il posto di funzionario direttivo – comandante della polizia locale – utilizzando l’istituto della mobilità interna, atto che contrastava con i decreti legislativi e anche con il regolamento del corpo di polizia locale di Montefiascone approvato con delibera numero 50 del 1992”. In particolare, l’atto contestato, secondo la procura, “era contrario rispetto a quanto previsto dall’articolo 15 che prevede che ‘in caso di vacanza del posto di comandante, questo viene coperto tramite concorso’. L’atto andava contro il regolamento per la disciplina dei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato del Comune di Montefiascone, approvato con delibera 103/2017 che prevedeva che il comandante di polizia locale fosse un laureato in giurisprudenza”. Per la procura gli indagati, a vario titolo, “(…) nominavano vincitrice per tale posizione di comandante Giulia Bassi, e così facendo intenzionalmente arrecavano al Comune di Montefiascone un ingiusto danno e a Giulia Bassi un ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito dal maggior compenso di 9 mila 666 euro percepito per l’incarico di comandante, quantificato per il solo periodo dall’1 ottobre 2019 al 30 giugno 2020”.

La terza ipotesi di reato, per il periodo 17 settembre 2019/1 ottobre 2019, riguarda i tre vigili della commissione: Giulia Bassi, Luciana Fronda, Giovanni Nunziati. Per la procura i tre, in concorso tra loro, “facevano apporre su tutti i tabulati a risposta multipla scritti dai concorrenti il proprio nome e cognome e la propria firma, in contrasto quindi con il principio dell’anonimato ribadito anche dal Consiglio di Stato al fine di garantire l’imparzialità della pubblica amministrazione nello svolgimento delle prove concorsuali, e così facendo intenzionalmente arrecavano al Comune di Montefiascone un ingiusto danno”. L’avvocato Enrico Valentini, difensore dell’ex assessore Massimo Ceccarelli, si dice sicuro di dimostrare l’innocenza del suo assistito: “Si tratta di delibere prese con il conforto e con le garanzie dei pareri di esperti – afferma il legale Valentini -. Inoltre, non è stato arrecato danno al Comune, e addirittura dimostreremo che c’è stato un risparmio. Abbiamo fretta di spiegare tutto, in quanto si avvicinano le elezioni comunali e in questo momento l’informazione di garanzia è quantomeno inopportuna. Dimostreremo – conclude l’avvocato Enrico Valentini – che tutti gli indagati sono estranei ai rilievi mossi dalla procura di Viterbo per degli atti risalenti al 2017 e al 2019”.