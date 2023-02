Ex-marido acusado de matar professora de São José dos Campos vai a júri popular; família pede justiça

Júri está marcado para esta segunda-feira, 13 de fevereiro, às 9h, no Fórum Criminal da Barra Funda. Priscila foi encontrada morta em seu carro na capital

Arquivo Pessoal

Acusado de ter matado a ex-mulher carbonizada em 2020, Robson Fernando Vitor da Silva vai ser levado a júri popular para julgamento do caso. A audiência está marcada para esta segunda-feira (13), às 9h, no Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães, na Barra Funda, em SP.

Robson é suspeito de ter matado a professora Priscila Gonçalves Almeida da Silva, após ele não ter aceitado o término do relacionamento.

A convocação para o júri foi expedida pela juíza Isabel Begalli, ainda em dezembro. O homem será julgado por homicídio qualificado, devido à morte de Priscila, encontrada carbonizada na zona leste de São Paulo (SP).

Família pede justiça

Em entrevista ao g1 por telefone, o pai de Priscila, Robson Cruz, contou que a família vai fazer uma manifestação em frente ao fórum antes do júri e que esperam que o homem seja condenado.

“A gente espera que ele pegue um tempo grande de prisão. A dor da família, a gente está convivendo. A dor ficará para sempre, então é injusto que ele fique pouco tempo preso. O mal que ele fez não tem volta. Nada vai trazer minha filha de volta, nem se ele pegasse mil anos de prisão”, afirmou.

“Ele não matou só a ex, a Priscila era mais do que isso e ela faz falta para a sociedade. Ele matou minha filha, a mãe de dois filhos, uma prima, uma professora e uma amiga. Se ele for condenado, ninguém vai ficar contente, porque nem assim a justiça vai ser feita. Justiça para mim seria voltar no tempo e ter minha filha aqui comigo”, completou.

Um ano após o assassinato de Priscila Gonçalves, familiares prestam homenagens na zona norte de São José

Arquivo pessoal

Relembre o caso

Priscila, de 28 anos, saiu de casa no dia 17 de julho de 2020 para fazer compras em um supermercado próximo da casa onde morava com os dois filhos. Segundo a família, ela deixou o imóvel no fim da tarde e não deu mais notícias.

Por volta de meia-noite, estranhando a falta de notícias, o irmão acionou a polícia e família começou as buscas por ela. O pai de Priscila, Rodolfo da Cruz, encontrou um registro do carro dela passando por um radar na capital.

Na manhã seguinte, policiais encontraram o veículo em uma estrada no bairro Jardim Ângela. O carro estava completamente queimado e o corpo de Priscila estava no banco de trás, carbonizado.

Não foi possível fazer o reconhecimento visual da vítima ou por arcada dentária devido ao estado do dano causado pelo fogo. Um exame de DNA, em agosto de 2020, confirmou que o corpo encontrado carbonizado dentro de um carro, em São Paulo, era da professora Priscila.

No dia 19 de agosto de 2020, um mês e dois dias após o assassinato, o homem foi preso na zona leste de São Paulo. Ele negou o envolvimento no caso, mas a polícia identificou elementos que indicam o seu envolvimento no crime.

Vittorio Rienzo